Der ASV trauert um Adi Krall!

Details Mittwoch, 31. Mai 2023 07:42

Der bekannte Gastronom ehemalige Obmann und Ehrenpräsident vom Annabichler SV, Adi Krall, ist nach langer, schwerer Krankheit im 68. Lebensjahr verstorben.





Adi Krall war für die Entwicklung des ASVs maßgeblich prägend. Sein unmittelbar angrenzender Gasthof diente als Wohnzimmer, er half immer aus, wenn es gerade nötig und wichtig war. Der ASV-Platz veränderte in seiner Funkaktionärsära sein Gesicht, dritter Platz und Vereinshaus wurden errichtet. Krall war erheblich daran beteiligt, dass der ASV in das gehobene Unterhaus aufstieg.



Adi war aber auch ein erfolgreicher Unternehmer. Der gleichnamige Gasthof entwickelte sich von einem „einfachen Gasthaus“ zu einem Vorzeigeunternehmen in der Branche. Er hinterlässt Ehefrau Ferry und Sohn Hannes, der das Unternehmen weiterführt.

