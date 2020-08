Last-Minute-Elfer - bittere Derbyniederlage für Donau gegen die SK Austria Amateure [Video]

Details Sonntag, 23. August 2020 07:15

Am Samstag durften sich die Besucher in der Unterliga Ost auf das Aufeinandertreffen der beiden Teams SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht und den SK Austria Klagenfurt Amateuren freuen. Ein echtes Derby also, dass sich 300 Besucher nicht entgehen lassen wollten. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatten die SK Austria Klagenfurt Amateure mit 5:0 das bessere Ende für sich und auch diesmal hieß der Sieger gleich, wenn auch mit einem weit knapperen Ergebnis.

Keine Tore in Halbzeit 1

In den ersten 45 Minuten gibt es für beide Seiten nichts zu bejubeln, keinem der beiden Teams gelingt ein Treffer. Es gibt aber auf beiden Seiten eine Vielzahl an Chancen (siehe Videos), doch das Runde will nicht in das Eckige. In weiterer Folge macht Schiedsrichter Thomas Fröhlacher einen Schlussstrich unter die erste Halbzeit und schickt die Kicker in ihre Kabinen.

Bittere Niederlage für Donau

In Minute 62 fasst sich Denis Sinanovic ein Herz und vollendet eiskalt zum 0:1. Nach einem Freistoß von der rechten Seiter verlängert er den Ball ins Netz. In der 77. Minute bewahrt Boyo Jarjue mit dem Treffer zum 1:1 Ruhe vor dem Gehäuse und trägt sich in die Torschützenliste ein. Die Austria bringt den Ball nicht weg und Jarjue trifft mit einem abgefälschten Schuss zum umjubelten Ausgleich. In weiterer Folge fasst sich Aleksandar Dokic in Minute 92 ein Herz und verwertet einen Elfmeter überlegt zum 1:2. Nach einem weiten Ausschuss ist Mersei Nsandi auf und davon und kann nur mehr mit einem Foul im Strafraum gestoppt werden. Schiri Fröhlacher zeigt sofort auf den Punkt und Dokic lässt sich diese Chance nicht entgehen. In der zweiten Halbzeit griff der Schiedsrichter insgesamt drei Mal zum gelben Karton (Jonas Mueller 55.; Enis Pajalic 73.; Dominik Merva 92.) Danach beendet der Schiedsrichter das Spiel und Austria Klagenfurt Amat. darf mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten.





