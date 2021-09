Der ASV kann doch noch gewinnen

Details Sonntag, 12. September 2021 07:00

Ein Tor machte den Unterschied – Annabichler Sportverein siegte mit 2:1 gegen SF Rückersdorf. Dieses Tor fiel beinahe buchstäblich in der letzten Sekunde, eine Moralinjektion für die Annabichler. In der Tabelle bleiben mit dem Resultat beide am Tabellenende, für den ASV ist das rettende Ufer aber nun zumindest nicht mehr in unerreichbarer Ferne.

Die Personalsituation bei den Annabichlern wurde nicht besser, Trainer Wolfgang Thun-Hohenstein reaktivierte aber Patrick Schweizer, was sich für die Offensive schnell bemerkbar machte. Bereits nach etwas mehr als 10 Minuten gingen die Heimischen mit 1:0 in Führung, Patrick Schweizer trat eine Ecke, der aufgerückte Marco Leininger war zur Stelle.

Rückersdorf hatte zwar mehr vom Spiel und auch einige Chancen, aber auch die Annabichler klopften über Schweizer mehrfach an das gegnerische Tor an. Das Spiel war von vielen Zweikämpfen geprägt, eine Taktik, die zumindest vom ASV auch so vorgesehen war. Im Abstiegskampf gibt es keinen Schönheitspreis.

Nach dem Ausgleich gelingt der Siegestreffer in der Nachspielzeit

Am Gesamtbild änderte sich in der zweiten Halbzeit nichts. Rückersdorf spielerisch etwas besser, der ASV hält robust dagegen. Der Ausgleich kam so nicht unverdient, entstand aus einem langen Einwurf, den Jani Grilc per Kopf über Torhüter Fabian Rabinig ins Tor lupfte (64.). Das Team von Achim Streicher glich also aus, es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit riesigen Chancen auf beiden Seiten, wobei der ASV seit der Hereinnahme von Christian Prawda doch etwas mehr Gefahr ausstrahlte.

Im Finish drückte dann der ASV auf seinen ersten Sieg. Patrick Schweizer & Felix Marko hatten bereits den Siegestreffer auf dem Fuß, vergaben aber. Als sich das Unentschieden bereits abzeichnete, zog Routinier Christian Prawda nach Vorarbeit von Sandro Mitterberger am 16er einfach einmal ab, Torhüter Manuel Omelko konnte nur nach vorne abwehren. Der eingewechselte Sebastian Kraxner stand parat und traf zum umjubelten Siegestreffer für den ASV, den ersten Sieg seit fast einem Jahr für die Annabichler!

Der Annabichler Sportverein fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Rückersdorf musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Beide Vereine liegen am Tabellenende, der ASV hat aber wieder den Anschluss gefunden.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Thun-Hohenstein (Trainer ASV): "Wir haben in den letzten 14 Tagen viel Standards trainiert, da gut gearbeitet. Wir wissen, derzeit nur über den Kampf punkten zu können, meine Burschen haben allesamt eine Supermoral gezeigt!"

Die Besten (ASV): Leininger (IV) & Prawda (DM)

Unterliga Ost: Annabichler Sportverein – SF Rückersdorf, 2:1 (1:0)

12 Marco Leininger 1:0

64 Jani Grilc 1:1

93 Sebastian Emanuel Kraxner 2:1

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!