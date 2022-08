Sirnitz siegt mit sehr großer Effizienz

Details Sonntag, 21. August 2022 20:21

Der ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg verlor gegen die SGA Sirnitz mit 0:3. Die Höhe vom Resultat täuscht, die Gastgeber waren im ersten Durchlauf das bessere Team, mussten im zweiten aber nachlassenden Kräften und Martin Hinteregger Tribut zollen.

Viel Glück für Sirnitz



„Hinti“ Martin Hinteregger lockte auch in St. Michael ein ansehnliches Publikum an, von dem die meisten freilich auf der Seite der Heimischen stand. Die konnten sich in der ersten Halbzeit über eine gut spielende Elf von Trainer Horst Scheucher freuen, der verdiente Torjubel wollte aber nicht aufkommen. Nach rund 25 Minuten belagerte St. Michael geradezu das Tor von Lukas Freidl, der vollbrachte Großtaten, hielt die Null fest. Es blieb beim torlosen Remis bis zur Pause.

St. Michael muss einmal mehr dem kleinen Kader Tribut zollen

Wieder gab es für die Heimischen nur einen Wechselspieler auf der schütter besetzten Bank, den setzte Trainer Scheucher auch gleich zur Halbzeit, nicht ganz plangemäß, ein. Wie es aussieht, müssen die Jauntaler mit Christopher Knauder einen weiteren Ausfall bedauern.

Sirnitz war in der zweiten Hälfte die gefährlichere Elf und bestach mit großer Effizienz in der Chancenverwertung. Es gelang ein Doppelpack: Marco Huber zum 1:0 (50.), nach Hinteregger. Vorarbeit, in der 56. Minute erhöhte Christopher Lassnig auf 2:0 für Sirnitz. Damit war die Sache eigentlich gelaufen. Martin Hinteregger legte in der 64. Minute zum 3:0 aus der Drehung nach. Damit trifft der Ex-Internationale zum vierten Mal in Serie. Am Ende behielt SGA Sirnitz gegen den ASKÖ St. Michael/Bl. die Oberhand.

Stimme zum Spiel

Florian Oberrisser (Trainer Sirnitz): „Für mich war es nichts Besonderes, gegen meinen Ex-Club zu spielen. Ich war und bin ganz relaxed.“

Im Angriff von St. Michael/Bl herrscht Flaute. Erst fünfmal brachte das Heimteam den Ball im gegnerischen Tor unter. Die Situation beim ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg bleibt personell angespannt.

Mit diesem Sieg zog SGA Sirnitz am ASKÖ St. Michael/Bl. vorbei auf Platz neun. Das 3:8 gegen Grafenstein wurde gut weggesteckt.

Am kommenden Sonntag trifft der ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg auf ASKÖ Mittlern, Sirnitz spielt tags zuvor gegen SC jobcreativ St. Stefan.

Unterliga Ost: ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg – SGA Sirnitz, 0:3 (0:0)

64 Martin Hinteregger 0:3

56 Christopher Lassnig 0:2

50 Marco Huber 0:1