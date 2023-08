Launsdorf weiterhin in Topform! Auch St. Veit muss im Cup dran glauben

Details Mittwoch, 02. August 2023 16:38

Der SC Launsdorf ist eines der Teams der Stunde. Nach dem Aufstieg in die Unterliga, den perfekten Start in die Saison in dieser Liga und dem souveränen Auftritt gegen Kraig in der 1. Runde des KFV-Cups, hieß der nächste Gegner nun SC St. Veit. Auch das Team aus der Bezirkshauptstadt bekam an diesem Dienstagabend die Topform des SC Launsdorf zu spüren. In einem heißen Duell der beiden Unterliga-Mannschaften wurde in der regulären Spielzeit acht Mal das Tor getroffen. Im Elferschiefen mussten dann auch nochmal elf Schützen hinhalten, bis die Entscheidung zugunsten Launsdorf fiel.

Von Anfang an Schwung in der Partie

Vor ungefähr 200 Zusehern am Launsdorfer Sportplatz nahm dieses Pokalduell der 2. Runde von Anfang an gleich Fahrt auf. Philipp Höberl brachte die Gastmannschaft aus St. Veit in der achten Minute in Führung. Launsdorf schlug daraufhin gleich doppelt zurück, zweimal in Form von Fabian Gangl, der in Minute 17 erstmals das Leder im Netz versenkte und dann eine Viertelstunde später per Strafstoß noch einen drauflegte. Pausenstand: 2:1 für das Heimteam.

Ein ständiges Hin und Her

Auch nach der Halbzeitpause wurde es den Zusehern nicht langweilig. Gleich nach Wiederanpfiff glich Michael Salbrechter die Partie wieder aus, ehe Heiko Springer kurz darauf St. Veit wieder die Führung bescherte. Das ständige Hin und Her nahm auch im weiteren Verlauf kein Ende: Julian Krapesch glich für Launsdorf aus, Heiko Springer brachte St. Veit wieder in Führung und Eric Buggelsheim schob zum 4:4 ein. Das Elferschießen musste also entscheiden. Nachdem auf beiden Seiten jeweils fünf Schützen erfolgreich waren und auch Julian Krapesch den sechsten für Launsdorf verwandelte, scheiterte der St. Veiter Nico Wernig. Damit holt sich der SC Launsdorf den nächsten Sieg und bestätigt einmal mehr seine Topform.

Die nächste Runde im KFV-Cup wird in den kommenden Tagen ausgelost. Davor geht es aber weiter in der Unterliga Ost, wo sich Launsdorf am Freitagabend mit dem SV Feldkirchen matchen muss und St. Veit den Absteiger St. Andrä zu Gast hat.

