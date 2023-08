St. Michael/Lav. trotzt dem Regen! Erfolg über Eberstein

Details Montag, 07. August 2023 16:28

Unterkärnten wurde am Wochenende von schweren Unwettern getroffen. Der Fußball ist da natürlich nur Nebensache. Dennoch konnte ein Match in der Unterliga Ost planmäßig ausgetragen werden, nämlich jenes zwischen dem FC St. Michael/Lav. und dem SV Dolomit Eberstein. Das Spiel, welches nach einer leichten Entspannung der Lage am Sonntagnachmittag angepfiffen wurde, konnten die Gastgeber klar mit 4:0 für sich entscheiden.

Eberstein ab Minute 20 zu zehnt

Das Match der beiden Teams, war das einzige, das an diesem Wochenende in der 2. Runde der Unterliga Ost planmäßig stattfinden konnte. In St. Michael fiel im Vergleich zu den anderen Spielstätten viel weniger Regen und auch Eberstein war nicht von den Unwettern betroffen, was eine Spielaustragung möglich machte. Dennoch fanden gut 230 Zuseher den Weg auf den Lavanttaler Sportplatz. Das Spiel begann schleppend, lediglich ein Highlight war in Hälfte eins zu verzeichnen: Florian Hausdorfer zog in der 20. Spielminute die Notbremse und sah dafür den roten Karton - Eberstein musste fortan zu zehnt agieren.

Bann nach 57 Minuten gebrochen

Nachdem sich in Hälfte eins die numerische Unterlegenheit der Gäste noch nicht auf das Spielgeschehen auswirkte, änderte sich dies in Durchgang zwei. Zwölf Minuten nach Wiederanpfiff traf Michael Six zum ersten Mal an diesem Tag das Tor. Dann war der Torreigen eröffnet: Alexander Kirisits erhöhte in Minute 60 auf 2:0, ehe Manuel Wiesenbauer vier Minuten darauf zum 3:0 einschob. Der Bann war also binnen sieben Minuten gebrochen. Kurz vor Schluss erzielte noch Alexander Kirisits seine zweiten Tagestreffer und fixierte das Endergebnis von 4:0. St. Michael darf sich in zwei Matches über sechs Punkte freuen. Für Eberstein ist es hingegen die zweite Niederlage.

Reinhard Puggl, Trainer FC St. Michael/Lav.:

„Wir waren am Samstag zwar noch skeptisch, ob das Spiel stattfinden soll. Da aber der Platz am Sonntagmorgen gut in Form war und wir sowie Eberstein nicht direkt von dem schweren Unwetter betroffen waren, entschieden wir uns für die Spielaustragung. Hälfte eins war noch sehr verhalten auf beiden Seiten, in Durchgang zwei nahmen wir aber das Spielgeschehen in die Hand und gewannen die Partie verdient. Die sechs Punkte am Anfang der Saison sind für unser junges Team natürlich sehr wichtig, wir wollen eine Platzierung im gefestigten Mittelfeld erreichen.“

Der nächste Gegner des FC St. Michael/Lav. heißt am kommenden Wochenende Sirnitz. Eberstein kämpft gegen St. Stefan um die ersten drei Saisonpunkte.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei