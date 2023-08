SC St. Veit schenkt Annabichler SV halbes Dutzend ein und gewinnt 6:1

Details Freitag, 11. August 2023 21:23

Annabichler Sportverein konnte SC St. Veit am Freitagabend im Zuge der 3. Runde in der Unterliga Ost nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel letzten Endes deutlich mit 1:6. Während die Hausherren nach zwei gespielten Partien damit bei drei Zählern halten, stocken die Gäste ihr Zähler-Konto auf das Maximum von sechs Punkten auf.

Einseitiger Torreigen zugunsten der Gäste

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SC St. Veit bereits in Front. Lukas Bernhard Unterweger markierte in der zweiten Minute die Führung und lancierte damit den Blitzstart der Gäste. Heiko Norbert Springer nutzte die Chance für den Gast und beförderte in der 25. Minute das Leder nach einer Linksflanke zum 2:0 ins Netz. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Für ruhige Verhältnisse sorgte Alexander Hofer, als er das 3:0 für SC St. Veit besorgte (49.), indem er nach elegantem Steilpass ins rechte Eck einschoss. Emre Yalcin beförderte das Leder zum 1:3 von Annabichler SV über die Linie (55.) und sorgte für den Anschluss-, respektive Ehrentreffer. Für das 4:1 sorgte SC St. Veit in Minute 69 in Person von Philipp Höberl, der mit "Köpfchen" einnickte. SC St. Veit überwand den gegnerischen Schlussmann ein weiteres Mal zum 5:1 (83.) - wieder ein Kopfballtreffer, neuerlich durch Philipp Höberl. Den Schlusspunkt setzte in der Nachspielzeit Norbert Springer mit dem sechsten Tagestreffer der favorisierten Gäste. St. Veit überrannte Annabichler Sportverein förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Während Annabichler Sportverein am kommenden Dienstag DSG Ferlach empfängt, bekommt es SC St. Veit am selben Tag mit TSV Grafenstein zu tun.

Unterliga Ost: Annabichler Sportverein – SC St. Veit, 1:6 (0:2)

93 Heiko Norbert Springer 1:6

83 Philipp Hoeberl 1:5

69 Philipp Hoeberl 1:4

55 Emre Yalcin 1:3

49 Alexander Hofer 0:3

25 Heiko Norbert Springer 0:2

2 Lukas Bernhard Unterweger 0:1

