Absteiger schreibt auch im zweiten Match nicht an! Maria Saal unterliegt Eisenkappel

Die 3. Runde der Unterliga Ost steht am Programm und damit auch das Duell zwischen dem SK Maria Saal und dem FC Eisenkappel. In dieser Partie musste das Heimrecht getauscht werden, da der Platz in Eisenkappel nach dem Unwetter noch nicht bespielbar war. Trotzdem setzte sich die ursprüngliche Heimmannschaft durch, Eisenkappel gewann die Partie mit 5:3.

Sechs Treffer im ersten Durchgang

Die Zuschauerränge waren recht überschaubar gefüllt, als Florian Opietnik das erste Mal für die Gastmannschaft das Netz um Zappeln brache. Lange dauerte es aber nicht und Maria Saal schlug doppelt zurück. Imran Khazhmagamadov erzielte den Ausgleich und Günther Zussner scorte den Führungstreffer. David Smrtnik ließ sich dies aber nicht gefallen und glich für Eisenkappel gleich wieder aus. An Halbzeitpause war aber noch nicht zu denken: Tyrone Marcel McCargo und zum zweiten Mal Florian Opietnik brachten mit ihren Treffern ein 3:3 auf die Anzeigetafel. Nach sechs Toren pfiff der Schiedsrichter dann schlussendlich doch zum 15-minütigen Kabinengang.

Eisenkappel entscheidet das Match

Dann war eine Zeit lang Ruhe angesagt, ehe Adrian Koraschnigg seine Auswärtsmannschaft in Minute 66 wieder in Front brachte. Trotz Druck der Heimischen gelang ihnen kein Treffer. Schließlich war es Florian Opietnik mit seinem dritten Tagestreffer, der in der 80. Spielminute den Sack endgültig zuschnürte. Eisenkappel holt somit seinen ersten Sieg in der Meisterschaft, Maria Saal muss weiterhin aufs Anschreiben warten.

Bernhard Starz, Trainer FC Eisenkappel:

„Der erste Durchgang war defensiv gesehen auf beiden Seiten katastrophal. Eigentlich wäre jedes Tor zu Verhindern gewesen. Nach der Leistung im zweiten Durchgang war dieser Sieg aber verdient. Der Platz bei uns in Eisenkappel steht noch ein wenig unter Wasser, deshalb mussten wir hier heute das Heimrecht tauschen. Mit dem Saisonstart sind wir sehr zufrieden, gegen zwei Absteiger aus der Kärntner Liga waren wir beide Male nicht die schlechtere Mannschaft. Ziel ist es, uns so schnell wie möglich ein gutes Polster schaffen um von den Abstiegsrängen so weit weg wie möglich zu sein.“

Der nächste Gegner des FC Eisenkappel ist am kommenden Dienstagnachmittag die DSG Sele Zell. Maria Saal bekommt es am gleichen Tag mit dem SC Launsdorf zu tun.

