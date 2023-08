Sele Zell lanciert gegen Eisenkappel ersten Saisonsieg

Details Dienstag, 15. August 2023 18:54

DSG Sele Zell gewann gegen FC Eisenkappel am heutigen Feiertag im Rahmen der 4. Runde in der Unterliga Ost mit 2:1 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. Alle drei Treffer gab es für das Publikum dabei bereits vor dem Seitenwechsel zu bestaunen.

Entscheidung schon im ersten Durchgang

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Sele Zell bereits in Front. Niklas Travnik markierte in der vierten Minute die Führung - einhergehend mit der ersten wirklichen Torchance in diesem Match. Das 1:1 von Eisenkappel stellte Adrian Koraschnigg sicher (34.). Vor dem Seitenwechsel sorgte Nicola Alexander Mak mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für die Gäste, besorgte zu einem mental perfekten Zeitpunkt in Minute 44 die neuerliche Führung für das Heim-Team. Obwohl DSG Sele Zell nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es FC Eisenkappel zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Sele Zell macht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt Boden in der Tabelle gut und steht nun auf Rang sieben.

Eisenkappel findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn.

Schon am Samstag ist DSG Sele Zell wieder gefordert, wenn man bei SC Launsdorf gastiert. Eisenkappel empfängt schon am Samstag Annabichler Sportverein als nächsten Gegner.

Unterliga Ost: DSG Sele Zell – FC Eisenkappel, 2:1 (2:1)

44 Nicola Alexander Mak 2:1

34 Adrian Koraschnigg 1:1

4 Niklas Travnik 1:0

