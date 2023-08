Punkteteilung im Lavanttal-Derby zwischen St. Michael und St. Andrä

Details Dienstag, 15. August 2023 18:57

FC St. Michael/Lav. und St. Andrä/Lav. lieferten sich am Dienstagnachmittag ein spannendes Derby, das im Rahmen der 4. Runde in der Unterliga Ost mit 2:2 endete. Die Hausherren stocken ihr Punktekonto infolge vier gespielter Partien damit auf acht Zähler auf, während die Gäste den ersten Punktezuwachs im dritten Anlauf verzeichnen konnten und ob eines 0:2-Rückstandes "Comeback-Qualitäten" unter Beweis stellen konnten.

Hausherren mit dem ersten Streich

Zunächst war das obligatorische Abtasten angesagt, welchem die Hausherren rasch ein jähes Ende bereiteten: St. Michael/Lav. ging durch Michael Six in der 16. Minute in Führung - er erkämpfte sich den Ball und vollstreckte hernach zum 1:0. St. Andrä / Lav. war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang vor vollem Haus in einem über weite Teile überaus ausgeglichenen Match jedoch nichts Zählbares mehr heraus. 1:0 der Pausenstand bei bester Atmosphäre.

Alles voll, gut 500 Zuschauer sind im Stadion Speedy Gonzales, Ticker-Reporter

Hochklassige Schlussphase mit Comeback

Für das 2:0 von St. Michael/L. zeichnete Alexander Kirisits verantwortlich (50.), der in Topscorer-Manier einschob und für einen komfortablen Zwei-Tore-Vorsprung sorgte. Die Heimmannschaft musste den Treffer von Andreas Martin Tatschl zum 1:2 hinnehmen (76.), welcher der Schlussphase nochmals ordentlich einheizen sollte. Raphael Fritzl glich nur wenig später für St. Andrä / Lav. aus (78.). Alles sprach lange Zeit für einen Sieg von FC St. Michael/Lav, doch am Ende wurde das Aufbäumen von St. Andrä noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander, zumal zum Ende hin gar noch Chancen für einen Gäste-Vollerfolg liegen gelassen wurden.

gerechtes Unentschieden, die Heimischen waren sich zu sicher und Gäste haben nicht aufgegeben, zwei verschenkte Punkte für St. Michael Speedy Gonzales, Ticker-Reporter

Das nächste Mal ist FC St. Michael/Lav. am 20.08.2023 gefordert, wenn man bei TSV Grafenstein antritt. Für St. Andrä / Lav. geht es schon am Freitag weiter, wenn man SC jobcreativ St. Stefan empfängt.

Unterliga Ost: FC St. Michael/Lav. – St. Andrä / Lav, 2:2 (1:0)

78 Raphael Fritzl 2:2

76 Andreas Martin Tatschl 2:1

50 Alexander Kirisits 2:0

16 Michael Six 1:0

