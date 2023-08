Drei Spiele, drei Siege! St. Veit bestätigt Topform gegen Grafenstein

Details Dienstag, 15. August 2023 19:07

Am Dienstag stand in der Unterliga Ost der 4. Spieltag am Programm. In dieser Runde gab es auch ein Topspiel, nämlich jenes zwischen dem SC St. Veit und dem TSV Grafenstein. In der letzten Saison standen diese beiden Teams in der Endabrechnung auf Platz vier und Platz zwei, wobei die Gastmannschaft die höhere Tabellenplatzierung vorzuweisen hatte. Die Karten wurden aber mit Beginn der diesjährigen Spielzeit neu gemischt, in dieser Saison steht der SC St. Veit derzeit weiter oben. Der 4:1-Sieg gegen Grafenstein bestätigte dies nur.

Drei Treffer binnen sieben Minuten

Als am Feiertag um 11 Uhr diese Begegnung in der Jacques Lemans Arena zu St. Veit angepfiffen wurde, hatten ungefähr 300 Zuseher im Stadion Platz genommen. Das Wetter und die Kulisse waren perfekt, so auch der Start der Gäste. In Minute 20 brachte Philipp Höberl das Heimteam in Führung und nur vier Minuten später erhöhte Heiko Springer auf 2:0. Weitere drei Minuten vergingen und Moritz Kirbach netzte zum dritten Treffer der St. Veiter Mannschaft. Nach fulminanten sieben Minuten in der ersten Hälfte, die die Gastgeber im Griff hatten, stand es zur Pause 3:0.

St. Veit fährt den dritten Sieg ein

Nach Wiederanpfiff waren es erneut die Hausherren, die die Kugel im Netz unterbrachten – Heiko Springer schnürte seinen Doppelpack. In weiterer Folge schalteten sie dann ein wenig zurück, sodass dem TSV Grafenstein auch die Möglichkeit eines Treffers gewährt wurde. Bernhard Walzl nutzte dies aus und verkürzte auf 4:1. Mehr als einen Stangenschuss hatten die Gäste in der Schlussphase nicht mehr vorzuweisen und so war dieses 4:1 das, was schlussendlich auf der Anzeigetafel stand. St. Veit gelingt ein perfekter Saisonstart mit neun Punkten aus drei Spielen. Grafenstein muss die erste Niederlage in dieser Spielzeit hinnehmen.

Bernhard Seebacher, Co-Trainer SC St. Veit:

„Das war wirklich eine außerordentlich gute Leistung des Teams, wir haben eigentlich das was wir uns vorgenommen haben umgesetzt. In Summe waren wir die bessere Mannschaft, der Erfolg ist hochverdient. Die junge ausgeglichene Truppe ist gespickt mit vielen Talenten, die in den nächsten Jahren noch viel erreichen können. Ein Platz im oberen Feld der Tabelle ist das, was wir uns für diese Saison vornehmen.“

Am kommenden Wochenende warten die nächsten Aufgaben auf die beiden Teams. Der SC St. Veit muss nach Ferlach zur DSG reisen und der TSV Grafenstein erwartet tags darauf den FC St. Michael/Lav.

