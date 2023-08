St. Michael ringt Mittlern am Feiertag-Vormittag nieder

Details Dienstag, 15. August 2023 20:05

Zur 4. Runde in der Unterliga Ost trafen inmitten einer englischen Woche am dienstäglichen Feiertag der ASKÖ St. Michael ob Bleiburg und ASKÖ Mittlern. Die Hausherren triumphierten dabei mit 2:1, stocken ihr Punktekonto damit einhergehend auf vier Zähler auf, während die Gäste weiter auf erste Zähler warten müssen.

Eigentor als Wegbereiter für den Heimerfolg

In der Anfangsphase konnte kein Team merklich die Oberhand gewinnen, eröffnete ein Eigentor das Toreschießen an diesem Tag: Stefan Klatzer besorgte via Treffer ins eigene Gehäuse das 1:0 zugunsten der Gäste (19.), die sich in der 37. Minute erstmals aus eigener Kraft heraus erkenntlich zeigten: Aus einem Freistoß heraus markiert Ziga Rozej sehenswert das 2:0 (37.) - der Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel wirkten die Gäste um den Turnaround bemüht, allerdings blieb mit Ausnahme des Anschlusstreffers durch Robert Matic (74.) das gegnerische Gehäuse "versperrt", lief man in der Schlussphase vergebens gegen die Defensive der Hausherren an - 2:1 der Entstand.

Für die Hausherren geht es bereits am Samstag zum Gastspiel nach Eberstein, während Mittlern am selben Tag auf SK Maria Saal prallt.

