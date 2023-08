Launsdorf beweist "Comeback-Qualitäten" und dreht Partie bei Maria Saal

Details Dienstag, 15. August 2023 20:15

Im Rahmen der 4. Runde in der Unterliga Ost trafen einander der SK Maria Saal und der SC Launsdorf am Dienstagvormittag, respektive am Feiertag. Ein Match mit hohem Unterhaltungsgehalt insbesondere in der Schlussphase - nach Führungstreffer des Heim-Teams folgte ein Gäste-Doppelschlag: 1:2 der Endstand... Und die Hausherren stehen weiter mit leeren Händen da.

Comeback zur späten Stund'

In der Anfangsphase bot das Match beiderseits keine hochkarätigen Einschusschancen, ehe die Gäste zum Kehraus des ersten Durchganges durch einen Lattenkracher (40.) die mutmaßlich beste Gelegenheit in Akt eins ausließen. Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie Fahrt auf, ging Maria Saal in der 68. Minute etwas entgegen des Spielverlaufes in Durchgang zwei dann in Führung: Günther Zussner besorgte das 1:0. Doch die Gäste zeigten sich nicht geschockt, drehten die Partie innert kürzester Zeit: Alexander Johannes Kampitsch stellte auf 1:1 (81.), ehe in der Nachspielzeit ein sehenswertes Freistoß-Tor durch Davor Ponjavic zum 1:2-Endstand führte.

Maria Saal gastiert am Samstag bei Mittlern, während Launsdorf am selben Tag gegen Sele Zell antritt.

