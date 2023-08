"Give me five": Feldkirchen mit klarem Heimerfolg über Eberstein

Details Dienstag, 15. August 2023 22:27

Am Feiertag gelang dem SV Feldkirchen vor heimischer Kulisse ein souveräner 5:0-Heimerfolg über den SV Eberstein im Zuge der 4. Runde in der Unterliga Ost. Damit halten die Hausherren weiter beim Punktemaximum, während die Gäste bislang einen Zähler einfahren konnten.

Einseitiges Torfestival für die Heim-Elf

Kurz nach Spielbeginn schockte Robert Thomas Tiffner SV Eberstein und traf für den SV Feldkirchen im Doppelpack (4./7.) - schon in der Beginnphase bogen die Hausherren also auf die Siegerstraße ab. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Tim Oman baute den Vorsprung von SV Feldkirchen in der 50. Minute aus. In der 58. Minute legte Kevin Alfons Bretis zum 4:0 zugunsten des Gastgebers nach. Bajro Besic besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für den SV M&R Feldkirchen (78.). Letztlich feierte der SV Feldkirchen gegen SV Dolomit Eberstein nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Das nächste Mal ist der SV Feldkirchen am 19.08.2023 gefordert, wenn man bei SGA Sirnitz antritt. Für SV Dolomit Eberstein geht es schon am Samstag weiter, wenn man den ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg empfängt.

Unterliga Ost: SV M&R Feldkirchen – SV Dolomit Eberstein, 5:0 (2:0)

78 Bajro Besic 5:0

58 Kevin Alfons Bretis 4:0

50 Tim Oman 3:0

7 Robert Thomas Tiffner 2:0

4 Robert Thomas Tiffner 1:0

