SV Eberstein holt am Karsamstag Auswärtssieg beim SC St. Stefan

Spielberichte

Details Samstag, 30. März 2024 21:32

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von SV Dolomit Eberstein. Der Gast setzte sich mit einem 3:1 gegen SC jobcreativ St. Stefan durch. Zu einer torreichen Angelegenheit war das Hinspiel ausgeartet. 3:3 hatte es mit dem Schlusspfiff geheißen.

Gäste beweisen den nötig längeren Atem

Manuel Rabitsch stellte die Weichen für SV Dolomit Eberstein auf Sieg, als er in Minute drei mit dem 1:0 per Elfmeter zur Stelle war. Lange währte die Freude von SV Eberstein nicht, denn schon in der zehnten Minute schoss Lorenz Rink den Ausgleichstreffer für SC jobcreativ St. Stefan: Nach einem kurz abgespielten Eckball traf er per Abstauber mit dem Kopf. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Zdravko Radonjic versenkte die Kugel zum 2:1 (70.) aus einem Konter heraus, nachdem die Heimischen die Startphase in Hälfte zwei dominiert hatten. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Jurica Kljajic für einen Treffer sorgte (95.). Zum Schluss feierte SV Dolomit Eberstein einen dreifachen Punktgewinn gegen SC St. Stefan.

Statistisches

St. Stefan belegt momentan mit 31 Punkten den vierten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 38:38 ausgeglichen. Neun Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto.

Die drei Zähler katapultierten SV Eberstein in der Tabelle auf Platz neun. SV Dolomit Eberstein bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, fünf Unentschieden und acht Pleiten. Nach fünf sieglosen Spielen ist SV Eberstein wieder in der Erfolgsspur.

Nächster Prüfstein für SC jobcreativ St. Stefan ist SGA Sirnitz (Samstag, 16:00 Uhr). SV Dolomit Eberstein misst sich am selben Tag mit dem SV M&R Feldkirchen (14:30 Uhr).

Unterliga Ost: SC jobcreativ St. Stefan – SV Dolomit Eberstein, 1:3 (1:1)

95 Jurica Kljajic 1:3

70 Zdravko Radonjic 1:2

10 Lorenz Rink 1:1

3 Manuel Rabitsch 0:1

Details

