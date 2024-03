Erstes Ausrufezeichen! Maria Saal feiert klaren Sieg über Eisenkappel

Spielberichte

In der vergangenen Saison spielte der SK Maria Saal noch in der Kärntner Liga. Nach dem Abstieg in die Unterliga Ost lief es für den Verein jedoch überhaupt nicht mehr rund. Nur zwei Siege konnten eingefahren werden, während zwei Niederlagen zu Buche standen, was lediglich acht Punkte ergab. Doch im zweiten Spiel des Frühjahrs am Samstagnachmittag gegen den FC Eisenkappel präsentierte sich der SK Maria Saal in anderem Licht: Auswärts gelang ein klarer Sieg mit 4:0.

Blitzstart und deutliche Führung

Das Ziel für den SK Maria Saal in diesem Frühjahr war klar: Nach der verpatzten Herbstsaison sollte es nun wieder bergauf gehen. Das erste Match am vergangenen Wochenende verlor die Mannschaft vom Zollfeld gegen die DSG Ferlach. Doch an diesem Samstag gegen den FC Eisenkappel sollte sich das Blatt wenden. Nicht einmal eine Minute war gespielt, als das Gastteam das erste Mal jubeln durfte. Fabian Miesenböck hieß der Torschütze, der den Blitzstart von Maria Saal in Zählbares umwandelte. Ebenfalls noch in der Anfangsviertelstunde traf Ilias Chaschmagamadov und erhöhte auf 0:2. Der FC Eisenkappel kam nicht richtig ins Spiel, und das nutzten die Gäste eiskalt aus. Erneut war es Fabian Miesenböck, der pünktlich zur halben Stunde das Netz zum Zappeln brachte – 0:3, gleichzeitig auch der Pausenstand.

Maria Saal feiert einen klaren Sieg

Auch in der zweiten Halbzeit waren es die Gäste aus dem Tabellenkeller, die den Ton angaben. Die drei Punkte waren für Eisenkappel schon in weite Ferne gerückt, weshalb Angriffsversuche nach vorne eher Mangelware waren. Maria Saal hatte noch einige Chancen in der zweiten Hälfte und konnte auch noch eine davon verwerten. Jakob Juvan traf in der 81. Spielminute das Tor noch einmal. So stand nach 90 Minuten schließlich ein Endergebnis von 0:4 auf der Anzeigetafel, was den Gästen aus Maria Saal drei wichtige Punkte einbrachte. Zwar bedeutet dies trotzdem noch den letzten Platz, doch konnte man ein erstes Ausrufezeichen in Bezug auf den Aufstieg aus dem Tabellenkeller setzen.

Klaus Thuller, Trainer SK Maria Saal:

"Das war heute ein sehr wichtiges Spiel für uns. Wir waren von Beginn an sehr präsent, konnten schöne Tore erzielen und das Spiel früh entscheiden. Bei widrigen Verhältnissen war dieser Sieg in dieser Höhe auch mehr als verdient. Der Schwung soll nun in die nächsten Spiele mitgenommen werden. Phasenweise hat man heute gesehen, dass unser Ziel, uns in der Tabelle nach vorne zu bewegen, sehr realistisch erscheint. Wenn wir das Vertrauen in unsere Spielstärke und auch den Spaß am Spiel haben, dann kann das auch gelingen."

Ob es dem SK Maria Saal auch wirklich gelingt, diesen Schwung ins nächste Match mitzunehmen, wird sich kommende Woche zeigen. Der Gegner am Sonntagnachmittag heißt SC Launsdorf. Der FC Eisenkappel trifft tags zuvor auf heimischem Platz auf die DSG Sele Zell.

