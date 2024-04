Partie komplett gedreht! Eberstein überzeugt gegen Feldkirchen

Spielberichte

Details Samstag, 06. April 2024 19:15

Ein furioses Fußballspiel entfaltete sich an diesem Wochenende in der Unterliga Ost, als der SV Dolomit Eberstein auf den SV M&R Feldkirchen traf. Was zunächst wie ein knapper Kampf schien, entwickelte sich zu einem wahren Spektakel auf dem Rasen. Nach einem anfänglichen Rückschlag, als der SV Dolomit Eberstein einem 0:1-Rückstand gegenüberstand, schienen die Karten zunächst nicht im Sinne der Gastgeber zu liegen. Doch der SV Dolomit Eberstein drehte das Spiel auf eindrucksvolle Weise und triumphierte am Ende mit einem überzeugenden 5:1-Sieg über den SV M&R Feldkirchen.

Überschaubarer erster Durchgang mit Feldkirchen-Treffer

Bei frühsommerlichen Temperaturen am ersten Aprilwochenende wurde das Match zwischen dem 13. und dem 7. der Unterliga Ost am Samstagnachmittag angepfiffen. Aufgrund der Tabellensituation gingen die Feldkirchner als Favoriten in dieses Match und auch in Hälfte eins mit 0:1 in Führung. Christoph Ebner schoss seine Mannschaft in der 21. Minute in Front und so blieb es auch bis zur 45. Minute, in der der Schiedsrichter den Pausenpfiff erklingen ließ.

Eberstein dreht auf und holt sich den Sieg

Nachdem der SV Eberstein in der ersten Hälfte sehr wenig von seiner Qualität preisgab, änderte sich dieses Bild in Durchgang zwei, als kurz nach Wiederanpfiff Kristijan Frlic die Wogen wieder glättete und zum 1:1 ausglich. In weiterer Folge schadeten sich die Gäste aus Feldkirchen selbst, als Simon Schadenbauer mit einer glatten roten Karte vom Platz flog. Somit öffnete sich für den SV Eberstein die Tür, das Spiel noch zu drehen und das geschah in den nächsten Minuten auch eindrucksvoll. Brachte zuerst noch Andre Wurzer sein Heimteam in der 61. Minute knapp in Front, waren es um die Schlussviertelstunde Zdravko Radonjic, Admir Jasic und erneut Andre Wurzer, die das Ergebnis auf 5:1 hochschraubten. Mit dieser Aufholjagd sichert sich der SV Eberstein die drei Punkte und rückt auf den zehnten Tabellenrang vor. Feldkirchen verweilt hingegen auf dem siebenten Platz.

Richard Grobelnig, Trainer SV Eberstein:

„Den Matchplan, den wir uns für diese Partie vorgenommen hatten, ging gegen den SV Feldkirchen auf – zumindest in der zweiten Halbzeit. In der ersten Hälfte war das genaue Gegenteil der Fall, wir kamen nicht gut ins Spiel, waren nervös und uns passierten Eigenfehler. Im zweiten Durchgang wurden wir aber viel besser und ab der roten Karte und dem 1:1 war das Momentum klar auf unserer Seite. Feldkirchen war ab dort so gut wie machtlos. Im Endeffekt war es ein verdienter Erfolg für uns und wir wollen diese Mentalität, die wir heute an den Tag gelegt haben, auch in die nächsten Matches mitnehmen.“

Kommende Woche stehen für die beiden Mannschaften die nächsten Begegnungen am Programm. Während der SV Eberstein sich auswärts gegen den ASKÖ St. Michael ob Bleiburg beweisen muss, empfängt der SV Feldkirchen den Hinteregger-Trupp aus Sirnitz.

