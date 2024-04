SGA Sirnitz feiert in Überzahl Heimsieg über SC St. Stefan

Spielberichte

Details Samstag, 06. April 2024 22:56

SGA Sirnitz behauptete sich am Samstagnachmittag im Heimspiel gegen SC St. Stefan mit 3:1, agierte dabei jedoch fast 60 Minuten lang iin Überzahl. Im Hinspiel hatte SC jobcreativ St. Stefan die volle Punktzahl für sich reklamiert und mit 3:1 gesiegt.

Spiel in numerischer Überzahl nach dem Seitenwechsel gedreht

Christoph Raphael Joham war es, der vor 111 Zuschauern in der 23. Minute das 1:0 für den Gast besorgte - er ließ den Gegenspieler aussteigen und traf präzise ins lange Eck. Mit seinem Platzverweis (34.) erwies Keeper Christopher Goriupp seiner Mannschaft einen Bärendienst, denn danach geriet SC St. Stefan gehörig unter Druck. Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf Manuel Tialler zum 1:1 zugunsten von SGA Sirnitz (40.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Daniel Krassnitzer machte in der 75. Minute das 2:1 von Sirnitz perfekt und besorgte per Schussball in die Tormitte den Turnaround. Kurz vor Ultimo war noch Martin Hinteregger zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor der Gastgeber verantwortlich (84.) - der Jungpapa besorgte den Endstand. Am Ende verbuchte SGA Sirnitz gegen St. Stefan einen Sieg.

Bei Sirnitz präsentierte sich die Abwehr angesichts 48 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (46). Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SGA Sirnitz in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Sechs Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat Sirnitz derzeit auf dem Konto. Nach fünf sieglosen Spielen ist SGA Sirnitz wieder in der Erfolgsspur.

Neun Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat SC St. Stefan momentan auf dem Konto. Gegen Sirnitz kassierte man die zweite Niederlage in Serie.

Nächster Prüfstein für SGA Sirnitz ist der SV M&R Feldkirchen (Samstag, 17:00 Uhr). SC jobcreativ St. Stefan misst sich am selben Tag mit St. Andrä / Lav. (15:00 Uhr).

Unterliga Ost: SGA Sirnitz – SC jobcreativ St. Stefan, 3:1 (1:1)

84 Martin Hinteregger 3:1

75 Daniel Krassnitzer 2:1

40 Manuel Tialler 1:1

23 Christoph Raphael Joham 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.