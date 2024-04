Leader SC St. Veit triumphiert im Gipfeltreffen bei Verfolger TSV Grafenstein

Spielberichte

Details Samstag, 06. April 2024 22:59

Mit 0:2 verlor Grafenstein am Samstag zu Hause den Schlager gegen SC St. Veit. Im Hinspiel hatte SC St. Veit TSV Grafenstein in die Schranken gewiesen und mit 4:1 gesiegt.

Gäste triumphieren trotz Unterzahl

Tobias Revelant stellte die Weichen für SC St. Veit auf Sieg, als er in Minute 35 mit dem 1:0 via Elfmeter zur Stelle war. In der 39. Minute erhöhte Alexander Hofer auf 2:0 für den Tabellenprimus. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Der Unparteiische schickte Moritz Johannes Kirbach von SC St. Veit mit Rot zum Duschen (60.). Trotz numerischer Unterzahl ließen sich die Gäste die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und holten Big Points im Meisterrennen.

16 Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von TSV Grafenstein.

SC St. Veit bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat SC St. Veit 17 Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto.

Wer soll SC St. Veit noch stoppen? SC St. Veit verbuchte gegen Grafenstein die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Unterliga Ost weiter an. In der Tabelle liegt TSV Grafenstein nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang. Nach SC St. Veit stellt Grafenstein mit 57 Toren die zweitbeste Offensive der Liga. SC St. Veit scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende acht Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Am kommenden Sonntag tritt TSV Grafenstein bei FC St. Michael/Lav. an, während SC St. Veit zwei Tage zuvor DSG Ferlach empfängt.

Unterliga Ost: TSV Grafenstein – SC St. Veit, 0:2 (0:2)

39 Alexander Hofer 0:2

35 Tobias Revelant 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.