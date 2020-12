Unterliga West: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Montag, 21. Dezember 2020 09:23

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Zoran Stankovic (SC Landskron)

Endergebnis:



1. Zoran Stankovic (SC Landskron / 4224 Stimmen)

2. Marco Pechmann (SGA Sirnitz / 573 Stimmen)

3. Kevin Jernej (WSG Radenthein / 570 Stimmen)

4. Thomas Schaunig (SV Greifenburg / 370 Stimmen)

5. Jure Skafar (WSG Radenthein / 296 Stimmen)

6. Fabio Muskari (DSG Ledenitzen / 263 Stimmen)

7. Niclas Brandner (FC-WR Nußdorf / 237 Stimmen)

8. Daniel Brandauer (Admira Villach / 210 Stimmen)

9. Dominic Girstmair (Rapid Lienz / 170 Stimmen)

10. David Pinterics (DSG Ledenitzen / 139 Stimmen)