Seeboden geht mit dem Ziel Klassenerhalt in die neue Saison!

Details Donnerstag, 08. Juli 2021 17:12

Bei den Vereinen im Unterhaus steht schon bald die neue Saison bevor. Bei den meisten Vereinen laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Keine Ausnahme bildet dabei der SV Seeboden am Millstätter See. Die Oberkärntner blicken auf eine durchwachsene Saison zurück, in der aber aus Sicht der Oberkärntner dennoch nicht alles schlecht war. In der neuen Saison setzt man mit Suvad “Suki” Rovcanin auf einen routinierten Trainer.

Seeboden-Obmann Herbert Brugger analysiert die letzte Saison emotionslos: “Wir haben oft gar nicht schlecht gespielt, aber wir waren nicht mit Fortune gesegnet”, so Brugger der sich aber auch Gedanken um die Spielanlage seiner Kampfmannschaft machte: “Wir versuchten modernen Ballbesitzfußball mit Pressing durchgehend vom Nachwuchs bis zur Kampfmannschaft durchzuziehen. Bei der Kampfmannschaft wird da unser neuer Trainer Adaptionen vornehmen.”



Neuer Trainer beim SV Seeboden: Suvad Rovcanin (hier noch bei Greifenburg). Foto SOBE

Oberkärntner Cup als optimale Vorbereitung für das Ziel Klassenerhalt

Beim derzeit laufenden Oberkärntner Cup bekommt es Seeboden mit regionalen Größen mit guter Spielstärke zu tun, ein Bewerb der Brugger zu gefallen weiß: “Das ist eine optimale Vorbereitung!” Am Samstag spielt Seeboden gegen Penk. Neu im Team (Sommertransferfenster) sind Torhüter Alen Brandic, Marko Vincetic (beide Bad Kleinkirchheim) und Timo Hierländer (Ferndorf). Den Verein verließen Florian Heindl (ATUS Ferlach) und Raphael Graf (retour zu Spittal).

Das Ziel am Millstätter See ist der Klassenerhalt. Brugger: “Alles andere wäre angesichts der Vorsaison vermessen. Wen ich einen Fußballwunsch freihabe, dann wünsche ich mir einen gesicherten Mittelfeldplatz.”

Keine Begeisterung über die Staffeleinteilung

Die KFV-Entscheidung, im Osten mit 18, im Westen aber nur mit 14 Vereine zu spielen, stößt Brugger sauer auf: “Wir haben 32 Vereine, es wären also 2x 16 möglich gewesen, wir haben so vier Spiele weniger. Der KFV hätte das ruhig rigoroser durchziehen-, oder drei Unterligen ausschreiben können, vor gar nicht so langer Zeit wollten das ja einige”, kritisiert Brugger.

Die Jugend als Motivationsquelle, Hinweis auf internationale Freundschaftsspiele

Seit 1990 ist Herbert Brugger Obmann und Sektionsleiter vom SV Seeboden. Seit rund 20 Jahren trainiert er auch die Nachwuchsteams. Hier holt er sich seine Motivation: “Wenn man am Platz diese Euphorie spürt, dann gibt es einem die Energie zurück, die man beim Engagement investiert.” Er will weiter seinen Beitrag dafür leisten, dass “Jugendliche ihre sportlichen Träume ausleben können.”

Die Sportarena Seeboden ist seit jeher beliebter Veranstaltungsort für internationale Freundschaftsspiele, daran rüttelte auch die COVID-Krise nicht. Derzeit geben sich Sparta Prag, Dinamo Moskau und MTK Budapest die Klinke am Millstätter See in die Hand. Die nächsten Spiele sind am

Mo 12.07. 13:30 Sparta Prag : Dinamo Moskau

Do 15.07. 18:00 Dinamo Moskau : MTK Budapest