Greifenburg dreht das "Drautal-Derby" gegen Lind

Details Montag, 16. August 2021 09:29

Es war „Derbytime“ in der vierten Runde der Unterliga West – der SV Greifenburg traf zu Hause auf den SV Lind. Die Gäste reisten mit breiter Brust nach Greifenburg, da sie aus den ersten drei Spielen satte sieben Punkte geholt hatten. Die Gastgeber stehen aktuell bei einem Zähler aus dem Auftaktspiel. Bei den direkten Duellen sieht es etwas ausgeglichener aus. In den letzten vier Aufeinandertreffen gab es jeweils zwei Siege für die Mannschaften.

Lind effektiver in Halbzeit Eins

Beide Teams starten gleich mit offenem Visier in das Spiel. Schon in der fünften Minute prüft Eduard Ebner Tormann Linder mit einem gut platzierten Weitschuss. Nur vier Minuten später haben die Gastgeber eine Großchance ausgelassen, denn Thomas Schaunig scheiterte alleinstehend nur noch am starken Tormann der Gäste. In der 25. Minute geht mit dem Führungstreffer für den SV Lind auch eine Welle von Protesten einher. Torschütze Stojanovic stoppt einen hohen Ball klar mit der Hand bevor er das Leder über den machtlosen Linder zum 0:1 ins Tor zirkelt. Der SV Lind bleibt am Drücker und hat in der 32. Minute durch Gritschacher die nächste Topchance. Nach einem Angriff über die rechte Seite kommt Gritschacher aus 10 Metern zum Abschluss und muss sich nur Kevin Linder geschlagen geben.

Greifenburg dreht das Spiel

Der SV Lind startet sehr ambitioniert in die zweiten 45 Minuten und erspielt sich gleich zwei sehr gute Möglichkeiten. In Minute 46 ist es wieder Gritschacher, der nach einem schnellen Konter ganz allein vor Linder auftaucht und nur durch eine hervorragende Fußabwehr gestoppt wird. Eine Viertelstunde später ergibt sich, nach tollem Zuspiel von Ebner, wieder die gleiche Situation. Gritschacher zieht auf das Tor der Gastgeber und wird erneut von Kevin Linder gestoppt. Der SV Greifenburg kommt jetzt deutlich besser in das Spiel und erarbeitet sich einige gute Chancen. In der 65. Minute ist Thomas Schaunig, nach einem langen Ball in die Spitze, uneinholbar und versenkt den Ball zum 1:1 in das lange Eck. Nur 8 Minuten später setzt Pascal Obergantschnig mit einem Lochpass Dokic in Szene, der sich im 1-gegen-1 behauptet und mit einem satten Schuss den 2:1 Führungstreffer für die Gastgeber erzielt. Der SV Greifenburg drückt jetzt auf den nächsten Treffer und hat mit Wuggenig, der auch an einer Fußabwehr des exzellenten Paul Mayerhofer im Tor des SV Lind scheitert, noch eine Chance kurz vor Ende des Spiels vorgefunden.

Fazit aus Sicht des SV Greifenburg: „Ein gutes und faires Derby! Schlussendlich waren wir heute einfach einen „Tick“ effektiver vor dem Tor. Gratulation an beide Torhüter und an unser Team, die sich heute selbst belohnt haben.“

Die Besten: Linder, Schaunig bzw. Mayerhofer

Unterliga West: SV Raika Greifenburg – SV Union Lind, 2:1 (0:1)

25 Peter Stojanovic 0:1

65 Thomas Schaunig 1:1

73 Aleksandar Dokic 2:1

