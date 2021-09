Garibovic rettet dem Villacher SV in Lienz das Unentschieden

Details Samstag, 04. September 2021 10:06

Am Freitag kam der Villacher SV in der siebenten Runde der Unterliga West bei Rapid Lienz nicht über ein 1:1 hinaus. Mit einem respektablen Unentschieden, es war erst das dritte Erfolgserlebnis für die Osttiroler in dieser Saison, trennte sich Lienz vom Favoriten aus der Draustadt.





Lienz macht hinten dicht

Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Heimmannschaft und Villacher SV ohne Torerfolg in die Kabinen. Lienz verlegte sein Spiel taktisch klug rein auf Konter, stand in der Defensive stabil und ließ den Gästen keinen Raum, um ihr Kombinationsspiel aufzuziehen. So ging es mit einem torlosen Zwischenstand in die Kabinen.

Der VSV muss mit dem X zufrieden sein

Sven Lovric brach für Rapid Lienz den Bann und markierte in der 60. Minute die Führung. Er verwertete einen Elfmeter sicher. Jetzt war der VSV gefordert und die Mannen von Trainer Neven Ilic machten Druck. Emir Garibovic versenkte den Ball in der 70. Minute im Netz von Lienz und stellte den 1:1-Ausgleich her. Er verwertete einen scharfen Pass in den Sechzehner, nachdem sich Brkovic und Bernsteiner auf der linken Seite durchtankten. Letztlich trennten sich Rapid Lienz und der Villacher SV remis. Ein Punkt, der sich für die Osttiroler wohl etwas wie ein Sieg anfühlen wird.

Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Lienz liegt nun auf Platz zehn. Die bisherige Saisonbilanz von Rapid Lienz bleibt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und vier Pleiten aber weiter schwach. Der Villacher SV liegt im Klassement nun auf Rang vier. Mit beeindruckenden 20 Treffern stellt der Gast den besten Angriff der Unterliga West, jedoch kam dieser gegen Rapid Lienz nicht voll zum Zug. Nur einmal gab sich der VSV bisher geschlagen. Siege waren zuletzt aber rar gesät. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon vier Spiele zurück.



Sven Lovric, Trainer Rapid Lienz: "Es war für uns das erwartet schwere Spiel. Leider sind wir diesmal nicht wie gewünscht in den Spielrhytmus gekommen. Ich muss aber auch sagen, dass Lienz heute sehr kompakt und vor allem defensiv gut gestanden ist. So gesehen bin ich mit dem Unentschieden zufrieden und ich denke, dass es auch ein gerechtes Ergebnis war."



Die Besten: Pauschallob, insbesonders die gesamte Defensivreihe bzw. Bernsteiner





Unterliga West: Rapid Lienz – Villacher SV, 1:1 (0:0)

60 Sven Lovric 1:0

70 Emir Garibovic 1:1

