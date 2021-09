Dölsach und Radenthein teilen sich nach unspektakulären 90 Minuten die Punkte

Details Samstag, 18. September 2021 20:52

Am Samstag kam die WSG Radenthein beim Sportverein FC Dölsach in der neunten Runde der Unterliga West nicht über ein 1:1 hinaus. Dölsach zog sich gegen die WSG Radenthein achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen verdienten Punktgewinn. Die Leistung beider Mannschaften war aber, wohl auch aus personellen Gründen, als eher mäßig einzustufen.

Zwei Tore in zwei Minuten

Für die 1:0-Führung war Rok Baskera verantwortlich. Er zog in Minute 30 von halbrechter Seite nach innen, zog unwiderstehlich zwischen zwei Spielern durch und drosch das Leder ins Kreuzeck. Philipp Hochegger glich nur wenig später für Dölsach aus (32.). Nach einer Flanke von der linken Seite an die zweite Stange brachte Hochegger den Ball auf das Tor und mithilfe von Tormann und Stange landete das Spielgerät im Gehäuse.

Gute Chancen, aber Takats unbezwingbar

In der zweiten Halbzeit pätscherte das Spiel weiter so dahin, doch ab Minute 70 kam Dölsach zu einigen guten Gelegenheiten. Dabei zeichnete sich Radenthein-Tormann Stefan Takats mehrere Male aus und ließ die Offensive der Gäste verzweifeln. Als der Unparteiische das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende bei einem gerechten Unentschieden blieb.

Dölsach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für den Gastgeber gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sechs Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Der FC Dölsach hat sechs Zähler auf dem Konto und steht auf Rang zwölf. Mit erst neun erzielten Toren Dölsach im Angriff Nachholbedarf.

Mit 14 Zählern aus neun Spielen steht Radenthein momentan im Mittelfeld der Tabelle. Offensiv konnte den Gästen in der Unterliga West kaum jemand das Wasser reichen, was die 23 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Vier Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat die WSG Radenthein derzeit auf dem Konto.



Andreas Wenger, Spielertrainer des FC Dölsach: "Das war ein nicht sehr emotional geführtes Spiel. Es plätscherte nur so dahin und auf beiden Seiten gab es einige Halbchancen. In der zweiten Halbzeit war es ein starker Radentheiner Tormann, der uns den Sieg vermasselte. Unterm Strich aber ein gerechtes Unentschieden."



Die Besten: Bachmann, Lobenwein, Mattersberger bzw. Takats

Unterliga West: Sportverein FC Dölsach – WSG VAO Radenthein, 1:1 (1:1)

30 Rok Baskera 0:1

32 Philipp Hochegger 1:1

