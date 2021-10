Die WSG Radenthein rückt der Spitze nach Derbysieg gegen Seeboden näher

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 09:51

Die WSG Radenthein gewann das Samstagsspiel gegen den SV Seeboden mit 3:1. Auf dem Papier gingen die Gäste aus Radenthein in der 13. Runde der Unterliga West als Favorit in dieses Derby – der Verlauf der 90 Minuten zeigte dann auch, weshalb dem so war. Allerdings musste erneut Radenthein-Tormann Takats einige Glanztaten zeigen, denn ansonsten hätte es auch ganz anders ausgehen können.

Blitzstart der Gäste

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die WSG Radenthein bereits in Front. Miljan Urosevic markierte in der fünften Minute die Führung, nachdem er einen Konter blitzsauber zu Ende spielte. Die Gäste bauten den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Belmin Dzafic beförderte den Ball in der 34. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von WSG Radenthein auf 2:0. Nach einem scharfen Stanglpass von Tobias Klug traf Dzafic leider ins eigenen Gehäuse. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Allerdings kam Seeboden einige Male brandgefährlich vor den Kasten der Radentheiner, und Tormann Stefan Takats musste all sein Können aufwarten, um einen Gegentreffer zu vereiteln.

Foto: Sobe

Mit dem 3:0 war die Messe gelesen

Rok Baskera brachte Radenthein in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (66.). Damit war die Vorentscheidung gefallen und Seeboden gelang nur mehr der Ehrentreffer. Marko Pranjic schoss die Kugel zum 1:3 für SV Seeboden am Millstättersee über die Linie (77.). Letzten Endes holte die WSG Radenthein im Derby gegen Seeboden drei verdiente Zähler.

Am kommenden Samstag trifft SV Seeboden auf SV Union Lind (15:00 Uhr), WSG Radenthein reist zu TSU Matrei (18:00 Uhr).

Bernhard Rekelj, Trainer der WSG Radenthein: "Unter dem Strich war das ein absolut verdienter Sieg. Beim Stand von 0:2 hatten wir aber auch das nötige Glück bzw. einen überragend agierenden Tormann Stefan Takats im Tor. Nach dem 3:0 war die Sache aber erledigt."

Die Besten: Keiner bzw. Takats, St. Rauter, Klug

Unterliga West: SV Seeboden am Millstättersee – WSG VAO Radenthein, 1:3 (0:2)

5 Miljan Urosevic 0:1

34 Eigentor durch Belmin Dzafic 0:2

66 Rok Baskera 0:3

77 Marko Pranjic 1:3

