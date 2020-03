ATSV Salzburg bleibt seiner Linie treu und glaubt weiterhin an die Aufstiegschance!

Details Donnerstag, 05. März 2020 13:32

In der abgelaufenen Herbstrunde konnte sich der ATSV Salzburg im Spitzenfeld der 1. Klasse Nord festsetzen. Man zeigte ansprechende Leistungen, welche mit einem zwischenzeitlichen 3. Tabellenrang belohnt wurden. Diese Erfolgslauf möchte man nun im Frühjahr bestätigen, um weiterhin eine Rolle im Kampf um den Aufstieg zu spielen. Es stehen noch genügend Duelle an, die genutzt werden sollen, um die nötigen Punkte zu ergattern. Der ATSV besticht auch diese Saison mit einem tollen Teamspirit. Der Weg ist das Ziel und diesen möchte man mit dem Aufstieg abrunden! Man kann gespannt sein wohin die Reise noch in dieser Saison gehen wird!

Vorbereitung als Schlüssel zum Erfolg

Der ATSV Salzburg wird die längere Winterpause nutzen, um die angepeilten Ziele zu verwirklichen. Seit dem 15. Jänner warten intensive Trainingseinheiten auf die Mannschaft. Die Konkurrenz schläft nicht daher wird man auch in dieser Zeit keinen Gang herunterschalten. Abgerundet wird das Programm von zahlreichen Testspielen, die genutzt werden sollen, um die Mannschaft optimal auf die zweite Saisonhälfte einzustimmen. Der Verein verfolgt auch in dieser Saison klare Ziele. Natürlich weis der Verein, dass er sich Lauerstellung befindet. Diese Position soll aber den nötigen Push geben, um die angepeilten Ziele zu verwirklichen. Dafür scheute der Verein keine Mühen und nutzte das Transferfenster, um sich punktuell zu verstärken. Der Konkurrenzkampf im Kader bleibt daher sehr lebhaft. Der Trainer hält auch weiterhin an seinen taktischen Vorgaben fest und wird versuchen die neuen Spieler schnellstmöglich in den Kader einzubauen.

Teamspirit belebt Zielsetzung

Auch in dieser Saison besticht die Mannschaft mit einem tollen Teamspirit. Diese spiegelt sich sehenswert in der aktuellen Tabellenposition wider. Der Schwung soll nun genutzt werden, um die Punkteausbeute der ersten Saisonhälfte zu erhöhen. Die fußballerische Qualität verspricht sehr viel, sofern die Mannschaft konstanter auftritt! Eine intensive Rückrunde wartet auf den ATSV Salzburg, die sicherlich bis zur letzten Spielrunde viel Spannung verspricht.

