Oberalm gepatzt, selbst 9:0 gewonnen: Koppl fixiert Meisterstück und steigt in die 2. Landesliga Nord auf

Details Dienstag, 31. Mai 2022 22:03

Zwei Spieltage sind in der 1. Klasse Nord noch ausständig, trotzdem ist seit vergangenem Wochenende fix: Der USV Koppl ist Meister und wird in die 2. Landesliga Nord aufsteigen. Das eigene Spiel auswärts in Hof sensationell mit 9:0 für sich entschieden, brachte die überraschend klare 0:4-Niederlage des Zweiten Oberalm bei der Kuchler 1b den größten Erfolg in der Koppler Vereinsgeschichte ins Trockene.

Fotocredit: USV Koppl

Koppl performte meisterlich

Das Gastspiel beim USK Hof wird man im Lager der Koppler so schnell nicht vergessen. Der Spitzenreiter der 1. Klasse Nord erteilte dem Tabellenfünften eine Lehrstunde und kanonierte sich dank der Treffer von Fuchsberger, Bachmann, Florian Deisl, Mösl, Böttger sowie der Doppelpacker Abdulahovic und Maier zu einem geschichtsträchtigen 9:0-Kantersieg. Eine Woche zuvor hatte man bereits die Kuchler 1b mit 7:0 abserviert, vor zwei Wochen dem härtesten Verfolger Oberalm (4:3) dessen erste Saisonpleite überhaupt zugefügt und somit einen ganz, ganz wichtigen Schritt in Richtung Titelgewinn gesetzt.

Kuchls zweiter Anzug nahm Oberalm aus dem Meisterrennen

Einen Tag später sollte der Jubel der Koppler keine Grenzen mehr kennen. Der Grund? Oberalm ließ sich im Duell mit der Kuchler 1b-Mannschaft die Schneid abkaufen, unterlag klar und deutlich mit 0:4. Weil die Gruber-Elf zwei Spieltage vor Schluss einen Sechs-Punkte-Polster und die bessere Bilanz in den beiden direkten Duellen (4:3-Sieg und 2:2-Unentschieden) aufweist, gibt's in Sachen Meistertitel keine Rechenspielchen mehr. Zudem hätte der Ligadominator noch ein Nachtragsspiel in der Hinterhand gehabt.

Meisterfete und Pickl-Verabschiedung geplant

"Es ist der größte Erfolg der Vereinsgeschichte", posteten die Koppler ganz stolz auf ihre Facebookseite. Am kommenden Freitag ist im Zuge des Heimspiels gegen die Austria 1b eine große Meisterfeier geplant. Darüber hinaus wird David Pickl verabschiedet. Der langjährige Koppl-Handschuh wechselt mit Saisonende von der Hütte in den Trainerstab.