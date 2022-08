Titelaspirant Oberalm legt Bauchfleck hin

Details Montag, 08. August 2022 14:15

Der 1. Oberalmer SV, heißer Anwärter auf den Titel in der 1. Klasse Nord, ist beim Saisonstart punktelos geblieben. Die Elf von Übungsleiter Ivan Dragicevic musste sich auf heimischem Geviert dem USV Ebenau knapp mit 0:1 geschlagen geben.

Diniz mit dem spielentscheidenden Treffer

In der Vorsaison waren die Oberalmer sage und schreibe 25 Runden lang ohne Niederlage gebleiben. Nun wurde der Dragicevic-Crew bereits in der allerersten Runde eine Pleite zugefügt. Nachdem es im Heimspiel gegen Ebenau lange nach einer Nullnummer ausgesehen hatte, avancierte Gäste-Akteur Gabriel Diniz in der 79. Minute zum Goldjungen und bescherte seinem USV die volle Punkteausbeute.

1. Klasse Nord: 1. Oberalmer SV – USV Ebenau, 0:1 (0:0)

79 Gabriel Kakiades Diniz 0:1