In letzter Minute: Anif 1b überrascht gegen Titelaspirant Oberalm

Details Montag, 04. September 2023 08:24

Die USK Maximarkt Anif 1b hat in der 5. Runde für die ganz große Überraschung gesorgt. Das Tabellenschlusslicht, das in den ersten vier Runden keinen einzigen Punkt geholt hatte, bremste zuhause Meisterkandidat Oberalm aus. Spät, aber doch: Goldjunge Halil Erkik traf in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 2:1-Triumph.

Erkik schockte Oberalm im Nachschlag

Auf Anifer Geläuf ging der Außenseiter durch Leonard Hausbaucher früh in Führung (7.). Nachdem in der weiteren Folge beide Mannschaften zu ihren Möglichkeiten gekommen waren, glückte Danis Rekic kurz vor der Pause der Ausgleichstreffer (44.). Mit einem 1:1-Unentschieden ging's schließlich auch in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit blieb das Duell auf Messers Schneide. Während Oberalm das ein oder andere Mal am ausgeschlafenen Anif-Keeper Adrian Hänsel scheiterte, küsste ein Abschluss der Anifer den Außenpfosten (80.). Ein Punktgewinn gegen eine der stärksten Mannschaften der 1. Klasse Nord wäre für die Salzburger-Liga-Fohlen schon sensationell gewesen, doch für die Tribl-Männer sollte es noch besser kommen: Halil Erkik drückte tief in der Nachspielzeit zum vielumjubelten 2:1-Erfolg ab (94.).

1. Klasse Nord: USK Maximarkt Anif 1b – 1. Oberalmer SV, 2:1 (1:1)

94 Halil Erkek 2:1

45 Mumin Salai 1:1

7 Leonard Hausbacher 1:0

