USC Mariapfarr ergattert wichtigen Punktgewinn gegen den UFC Radstadt!

Details Montag, 10. August 2020 13:52

In der ersten Runde der 1. Klasse Süd musste der USC Mariapfarr Auswärts beim UFC Radstadt ran. Ein spannendes Duell, das nicht nur auf dem Papier für tollen Fußball steht. Beide Teams agierten mit viel Tatendrang und wollten ihre Qualitäten bestmöglich auf den Platz bringen. Das Heimteam agierte sehr effizient und konnte die knappe Führung bis kurz vor Schluss aufrechterhalten. Der UFC Radstadt steckte aber in keiner Phase des Spiels auf und ergatterte sich kurz vor dem Abpfiff noch einen wichtigen Auswärtspunkt. Die Saison verspricht bereits nach dem ersten Spieltag viel!

Ausgeglichene Spielanteile auf beiden Seiten

Gleich nach dem Anpfiff sahen die Zuschauer zwei Teams, die mit viel Offensivdrang agierten. Das Heimteam aus Mariapfarr erwischte aber den etwas besseren Start in das Spiel. Man versuchte sich über spielerische Elemente im gegnerischen Drittel festzuspielen. Dies gelang auch phasenweise sehr gut. Man verbuchte einige Abschlussmöglichkeiten, konnte aber den Ball nicht im gegnerischen Tor unterbringen. Die Radstädter standen defensiv gut und hielten bis zur Halbzeit die Null. Hervorzuheben ist auch die Leistung des Gästetorhüters, welcher zahlreiche Chancen der Mariapfarrer zu Nichte machte. Somit ging es mit einer torlosen Punkteteilung in die Kabinen

Radstadt spielte munter mit

Nach der Halbzeitansprache wirkte die Gäste-Elf wie ausgewechselt. Man traute sich nun immer mehr zu. Bis zur 60. Minute ging es in dieser Gangart weiter, ehe Mandl der erste Treffer im Spiel gelang. Ein wichtiger Treffer in dieser Phase des Spiels! Die Gäste verpassten aber in der Folge die Möglichkeit nachzulegen. Zu leichtsinnig ging man mit den anschließenden Möglichkeiten um. Das Heimteam aus Mariapfarr bestrafte dies prompt und konnte in der 79. und 86. Minute das Spiel drehen. Winkler und Bahadir sorgten für eine späte Führung im Spiel. Dabei sollte es aber nicht bleiben, denn der UFC Radstadt steckte nicht auf und konnte in der 89. Minute noch den späten Ausgleich feiern. Bogensberger war zur Stelle und sicherte dem Gästeteam den Auswärtspunkt in einer sehr temporeichen Partie.

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten