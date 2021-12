1. Klasse Süd: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021/2022 ist...

Details Sonntag, 12. Dezember 2021 00:28

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 1.928.102 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2021/2022 ist...

Rene Rudinger (FC Bad Gastein)

Endergebnis:



1. Rene Rudinger (FC Bad Gastein / 1549 Stimmen)

2. Oliver Kreil (SK Lenzing / 791 Stimmen)

3. Marco Brennsteiner (USV Hollersbach / 777 Stimmen)

4. Lukas Ellmer (UFC Radstadt / 701 Stimmen)

5. Johannes Huijberts (USC Flachau / 279 Stimmen)

6. Michael Buchsteiner (USK Filzmoos / 243 Stimmen)

7. Tobias Lackner (SC Mittersill / 241 Stimmen)

8. Jakob Oberlechner (USV Stuhlfelden / 237 Stimmen)

9. Andreas Mayrhofer (SK Bruck / 185 Stimmen)

10. Jakub Sviatko (USV Stuhlfelden / 181 Stimmen)

