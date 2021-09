Last-Minute-Punkteteilung bei Flachau gegen Bruck

Details Sonntag, 26. September 2021 09:58

In der 10. Runde der 1. Klasse Süd musste der SK Bruck neuerlich Federn lassen. Die Mannen von Übungsleiter Andreas Mayrhofer kamen auswärts beim USC Flachau nicht über ein 2:2 hinweg. Last-Minute: Bachls Ausgleichstreffer fiel in der ersten Minute der Nachspielzeit.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Nach der 1:3-Schlappe in Rauris und der Nullnummer gegen Stuhlfelden musste Titelkandidat Bruck am gestrigen Samstag zum dritten Mal in dieser Spielzeit Verlustpunkte hinnehmen. In der Begegnung gegen den Tabellensechsten aus Flachau überschlugen sich kurz vor Ultimo die Ereignisse. Nachdem Samuel Reinhart die heimischen Pongauer vor der Pause in Front geschossen hatte (40.), tauschten die Brucker ihre nachteilige gegen eine vorteilhaftere Stellung: Zunächst erzielte Thomas Wildhölzl den Ausgleich (82.), ehe David Gamper die Grün-Weißen nur wenige Minuten später auf Kurs Auswärtssieg brachte - 1:2 (89.). Wer glaubte, die drei Punkte wären nun in Brucker Händen, der irrte. Im Nachschlag avancierte Daniel Bachl zur Flachauer Heldenfigur und sorgte für ein spätes 2:2-Remis (91.).

Während die Jäger-Schützlinge weiterhin im tabellarischen Mittelstand auf der Stelle treten, könnte Brucks Rückstand auf Leader heute Nachmittag auf fünf Points anwachsen - vorausgesetzt Mittersill bleibt in Mariapfarr siegreich.

1. Klasse Süd: USC Flachau 2:2 (1:0) SK Bruck

40 Samuel Nathan Reinhart 1:0

82 Thomas Wildhoelzl 1:1

89 David Gamper 1:2

91 Daniel Bachl 2:2

