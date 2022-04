St. Martin/L. weist Bad Gastein in die Schranken

Details Samstag, 02. April 2022 01:37

Der zuletzt kränkelnde UFC St. Martin/L. hat zum Auftakt der 18. Runde ein kräftiges Lebenszeichen von sich gegeben. Die Truppe von Übungsleiter Gottfried Hörzer behielt auf heimischem Boden gegen den favorisierten FC Bad Gastein überraschend klar mit 5:0 die Oberhand.

Erfreulicher Fußballabend für Hörzer-Elf

Nachdem Stockklauser und Rier St. Martins erste Offensivmomente ungenutzt gelassen hatten und auf der Gegenseite Bad Gasteins Kurz mit seinem Freistoß gescheitert war, sorgte Markus Fernsebner in der 28. Minute für den berühmt-berüchtigten Dosenöffner. Nach der Halbzeitpause ließen es die Hausherren dann so richtig krachen. Wenige Augenblicke nach dem Wiederanpfiff stellte Philipp Rier auf 2:0 (49.), nur um kurze Zeit später den Doppelpack zu schnüren (55.). Der Platzverweis von Gäste-Akteur Kadin Ünalan wegen Tätlichkeit (57.) räumte den Gastgebern wohl die letzten Steine aus dem Weg. In numerischer Überlegenheit sorgten weitere Goals von Joker Michael Haider (75.) und Christian Vitzthum (87.) für einen mehr als befreienden 5:0-Kantersieg.

Vorläufig: St. Martin überholt Lend

Mit den drei eingeheimsten Points zog St. Martin in der Tabelle vorübergehend an Lend vorbei und liegt aktuell an 13. Stelle. Die Jungs aus dem Gasteinertal (9.) müssen indes um ihren einstelligen Platz zittern.

1. Klasse Süd: UFC St. Martin bei Lofer – FC Bad Gastein, 5:0 (1:0)

87 Christian Vitzthum 5:0

75 Michael Haider 4:0

55 Philipp Rier 3:0

49 Philipp Rier 2:0

28 Markus Fernsebner 1:0