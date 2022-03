Voll auf Aufstiegskurs: Stuhlfelden schlachtet Mariapfarr

Details Montag, 28. März 2022 09:55

Der USV Stuhlfelden hat im gestrigen Sonntagsmatch dem USC Mariapfarr-Weißpriach eine Lehrstunde erteilt. Die Oberpinzgauer spielten sich früh in einen Rausch, nur um am Ende des Tages ein fulminantes 9:1-Schützenfest zu zelebrieren. Torgeil: Stuhlfeldens Jakub Bavolar netzte gleich fünf Mal ein, führt nun mit 25 Saisongoals die ligainterne Schützenliste an.

Stuhlfelden abermals in Torlaune

Stuhlfelden kannte mit den Lungauern schon im Hinspiel keine Gnade. Anfang August ballerte die Torfabrik auf eigenem Geviert Mariapfarr mit 6:1 ab. Gestern wurde es aus Sicht der Zehner-Männer noch übler. Die Stuhlfeldner gaben vom Start weg den Takt vor und machten schließlich kurzen Prozess: Eine doppelte Co-Produktion von Vorlagengeber Rangetiner und Vollstrecker Bavolar (4., 9.) sorgte für ein schnelles 0:2. Weil ein Slehofer-Geschoss aus der Distanz in den Maschen detonierte (24.) und der überragende Bavolar seinen lupenreinen Hattrick schnürte (33.), lagen die Heimischen zur Pause aussichtslos mit 0:4 zurück.

Mariapfarr schlitterte in böses Heimdebakel

Von Chillimilli keine Spur, knüpfte die Gastelf im zweiten Abschnitt genau dort an, wo sie im ersten aufgehört hatte. Zwei weitere Bavolar-Goals (63., 67.) sorgten für ein zwischenzeitliches 0:6. Zwar glückte den arg gebeutelten Gastgebern durch Bernhard Mandl in der 70. Spielminute der Ehrentreffer, das Schlusskapitel verfassten allerdings wieder die Stuhlfeldner Scharfschützen: Sviatko (77.), Huber (83.) und Rangetiner (88.) schraubten den Sieg noch weiter in die Höhe - am Ende siegten die Oberpinzgauer mit 9:1.

Berechtigte Titelträume

Wer soll den USV Stuhlfelden noch stoppen? Der Spitzenreiter verbuchte gegen den USC Mariapfarr die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Süd weiter an. Der Defensivverbund von Stuhlfelden steht nahezu felsenfest. Erst 13 Mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Zudem erzielte die Huber-Crew die meisten Goals der Liga (65), netzt im Schnitt 4,1 Mal pro Partie ein.

1. Klasse Süd: USC Mariapfarr – USV Stuhlfelden, 1:9 (0:4)

88 Felix Rangetiner 1:9

83 Rainer Huber 1:8

77 Jakub Sviatko 1:7

70 Bernhard Mandl 1:6

67 Jakub Bavolar 0:6

63 Jakub Bavolar 0:5

33 Jakub Bavolar 0:4

24 Adam Slehofer 0:3

9 Jakub Bavolar 0:2

4 Jakub Bavolar 0:1