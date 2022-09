Hüttengaudi in Bruck und Annaberg

Details Montag, 05. September 2022 17:18

Im Zuge der 5. Runde erzielten der SK Bruck und der FC Annaberg-Lungötz Tore wie am Fließband. Während die Brucker den FC Bad Gastein mit einem 8:1 aus der Schloßbadarena schossen, fegten die Tennengauer über den SV Lend hinweg. Am Ende siegte der Aufsteiger 9:0.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Bruck verschärfte Bad Gasteiner Dilemma

Die Kicker des SK Bruck hatten am vergangenen Wochenende mit ihrem Gegner aus dem Gasteinertal eine Mordsgaudi. Nachdem Neumüller den Tabellenletzten in der vierten Minute noch voran geballert hatte, zogen die Grün-Weißen das Momentum noch vor der Pause auf ihre Seite. Walch (28.), Maahs (43.) und Kendlbacher (45.) verwandelten einen 0:1-Rückstand relativ rasch in eine 3:1-Pausenführung. In der zweiten Halbzeit wurde es für die Pongauer noch heftiger. Ex-FCBler Katschthaler (54.), weitere zwei Goals von Triplepacker Maahs (59., 65.), der vom Keeper kurzerhand zum Feldspieler umfunktionierte Patrick Schattauer (61.) und Rachelsperger (92.) sorgten unterm Strich für einen 8:1-Kantersieg. Nach fünf Pleiten in fünf Partien bei einem Torverhältnis von -29 befindet sich der FCB in einer schlimmen Krise.

"Alle Neune" in Annaberg

Noch krasser gestaltete sich das Endergebnis beim Spiel Annaberg gegen Lend. "Neun Tore musst du erst einmal schießen", grinste Annaberg-Coach Aleksandar Cokic nach dem munteren Scheibenschießen seiner Crew. Gwechenberger (16.), Labacher (24.) und Hirscher (44.) sorgten für ein 3:0 zum Pausentee, aus dem im Laufe des zweiten Abschnitts dank Hattrick-Schütze Grünwald (59., 65., 71.), Wohlesser (46.), Buchegger (79.) und abermals Gwechenberger (86.) eine 9:0-Demontage gemacht wurde.