Doppelter Kljajic rettet Großarl Heim-X gegen Rauris

Details Samstag, 10. September 2022 11:31

Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endresultat bestätigte schließlich diese Einschätzung. Nachdem der USK Rauris mit 2:0 geführt hatte, ballerte Jurica Kljajic seinen USV Großarl zum 2:2-Unentschieden.

Nach 0:2-Rückstand: Großarl bejubelt Punkt der Moral

Die Partie auf dem Großarler Kunstgrün schien zunächst ganz nach dem Geschmack der Rauriser zu laufen. In der 22. Minute besorgte Alexander Essl die Gäste-Führung, die Elias Groder zu Beginn der zweiten Spielhälfte zu verdoppeln wusste (53.). Rauris hatte den Grundstein zum vierten Saisonsieg gelegt, doch dann kam der große Auftritt von Großarl-Knipser Jurica Kljajic. Der gebürtige Kroate netzte in Minute 56 zum 1:2 ein, nur um es neun Minuten später wieder zu tun - 2:2 (65.). Im Zwischenklassement liegen die Rauriser vorübergehend auf Platz vier, Großarl gleich dahinter auf der fünften Position. Weil die direkten Tabellennachbarn ein bzw. zum Teil zwei Spiele weniger am Konto haben, könnten die beiden Teams noch ein Stück weit nach hinten gereicht werden.

1. Klasse Süd: USV Großarl – USK Rauris, 2:2 (0:1)

66 Jurica Kljajic 2:2

55 Jurica Kljajic 1:2

53 Elias Groder 0:2

22 Alexander Essl 0:1