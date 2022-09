Kein Sieger bei Radstadt gegen Taxenbach

Details Montag, 26. September 2022 10:43

Der UFC Radstadt und der SK Taxenbach haben sich in der 8. Runde mit einem 2:2-Remis getrennt. Nachdem sich die Ennspongauer einen Zwei-Tore-Vorsprung erarbeitet hatten, schlug der Tabellendritte zurück. Die Radstädter Bemühungen, in der Schlussviertelstunde noch den Siegestreffer zu erzielen, blieben letztendlich unbelohnt.

Radstadt gab 2:0-Führung aus der Hand

Die Pongauer erwischten an der heimischen Ennsfieldroad einen ausgezeichneten Start und kanonierten sich via Doppelschlag voran. In der 13. Minute stellte Hoffmann auf 1:0, ehe Oldie Krof nur kurz darauf seinen Sturmlauf mit dem 2:0 krönte (19.). Die Führung der Radstädter sollte es allerdings nicht bis zur Halbzeitpause schaffen. Nachdem Sebastian Eibel per Strafstoß verkürzt hatte (25.), fegte Kumpane Kreidel das Kunstleder aus der Distanz zum 2:2 ins Taxenbacher Glück (43.).

Keine weiteren Goals

In Abschnitt zwei blieben die Höhepunkte über weite Strecken dünn gesät. Erst mit dem Einläuten der Schlussviertelstunde erhöhte Radstadt noch einmal die Umdrehungsfrequenz. Die Wallner-Buben drückten auf den dritten und gleichzeitig wohl siegbringenden Treffer - letzten Endes aber vergeblich. Taxenbach bleibt nach dem erst zweiten Punkteverlust in der laufenden Saison Dritter, die Radstädter rutschten von Platz sieben auf neun ab.