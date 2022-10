Mittersill-Express überrollt Aufsteiger Annaberg

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 13:10

Der SC Mittersill marschiert in der 1. Klasse Süd unaufhaltsam weiter! In der 9. Runde fegten die Oberpinzgauer den Aufsteiger FC Annaberg-Lungötz mit 8:1 von der Wiese. Die Goals teilten sich dabei die Scharfschützen Serkan Durmus (4), Simon Viertler (2) und Manuel Steger (2) auf.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Drei Tore in drei Minuten

Die Brust der Mittersiller, die in den ersten sieben Ligaspielen keinen einzigen Zähler abgegeben hatten, wurde unter der Woche noch ein Stückerl breiter, als man im Landescup den 2. Landesliga Süd-Klub Tenneck mit 2:0 bog. Zurück im Ligaalltag sorgten die Schützlinge von Übungsleiter Bernhard Hanser auswärts beim Aufsteiger Annaberg im Eiltempo für klare Verhältnisse. Nachdem es in den ersten 21 Minuten torlos geblieben war, stellten Durmus (22., 25.) und Manuel Steger (24.) binnen drei Minuten auf 0:3.

SCM-Trio in Torlaune

Der Klassenunterschied blieb nach dem Seitenwechsel exorbitant. In der 51. Minute verwandelte Simon Viertler einen Strafstoß zum 0:4, ehe Durmus - ebenfalls vom Elferpunkt - seinen zehnten Saisontreffer erzielte (69.). Zwar ballerte Grünwald seine Annaberger zwischendurch auch auf die Anzeigetafel (69.), weitere Jubelschreie sollte es aber in der weiteren Folge ausschließlich auf Seiten der Gäste geben. Durmus schnürte seinen Quattropack (75.), Simon Viertler (78.) und Manuel Steger (85.) ihren Zweierpack. Während die Mittersiller in der Liga weiter einsam ihre Kreise ziehen, rutschte die Cokic-Bande auf Position sieben zurück.