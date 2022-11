Lenzing und Großarl trotzen Absagenflut mit Heimsiegen

Details Sonntag, 06. November 2022 17:33

Fünf der sieben Spiele mussten in der 1. Klasse Süd witterungsbedingt abgesagt werden. Nur der SK Lenzing und der USV Großarl trotzten der Absagenflut. Mit Erfolg: Während die Brunner-Männer den USV Hollersbach mit 4:0 bogen, schickten die Pongauer den SK Bruck mit einer 5:0-Packung nach Hause.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Volle Erfolge für die Absagen-"Verweigerer"

Die Spiele Rauris gegen Taxenbach, Annaberg gegen St. Martin/L., Bad Gastein gegen Mittersill, Lend gegen Mariapfarr sowie Flachau gegen Radstadt mussten allesamt abgesagt werden. Gespielt wurde in dieser, von den exogenen Faktoren bedeutend beeinflusste 14. Runde nur in Lenzing und Großarl. Für die Männer von Coach Markus Brunner, die dank Zehentner (27.) zur Pause mit 1:0 geführt hatten, lief's spätestens in der zweiten Halbzeit wie am Schnürchen. Gedermann (57.) und der finale Blitz-Doppelpack von Reinbacher (88., 90.) markierten unterm Strich einen 4:0-Heimsieg. Aporopos Heimsieg: Den gab's auch für die Großarler auf deren Kunstgrün. Knipser Kljajic sorgte mit seinem lupenreinen Hattrick (22., 34., 41.) noch vor der Pause für die vorzeitige Entscheidung. Diess (59.) und ein Eigentor von Brucks Neureiter (86.) gestalteten die Geschichte im Verlauf des zweiten Abschnitts noch deutlicher.