Kein Sieger bei Rauris gegen Bruck

Details Sonntag, 14. Mai 2023 23:22

Der USK Rauris und der SK Bruck haben sich im einzigen Sonntagsspiel der 23. Runde mit einem 2:2-Unentschieden getrennt. Nachdem die Brucker bis kurz vor dem Ende mit 2:1 vorangelegen waren, netzte Rauris' Elias Groder zum späten Punktgewinn ein.

Zähler wurden geteilt

Die Rauriser erwischten auf heimischem Boden einen wahren Blitzstart. Auf der Uhr lief erst die fünfte Minute, als Thomas Rainer zum frühen 1:0 traf. Die Antwort der Gäste folgte in Minute 24. Da stellte Fabrice Maahs auf 1:1.

Momente nach der Stundenmarke ließ Thomas Wildhölzl seine Farben jubeln, brachte Bruck zum ersten Mal an diesem Fußballabend in Front - 1:2 (61.). Wer glaubte, dass sich die Deussen-Männer den Sack voller Punkte schnappen würden, der irrte. Rauris zwickte auf der Zielgeraden zu, konnte durch ein Fast-Last-Minute-Goal von Elias Groder doch noch einen Punkt in der Sonnblickarena behalten.

1. Klasse Süd: USK Rauris – SK Bruck, 2:2 (1:1)

87 Elias Groder 2:2

61 Thomas Wildhoelzl 1:2

24 Fabrice Maahs 1:1

6 Thomas Rainer 1:0

