Hüttschlag besiegt Schlusslicht Saalbach

Sonntag, 20. August 2023 13:17

Der USV Almsommer Hüttschlag hat in der 4. Runde der 1. Klasse Süd auswärts beim USC Saalbach-Hinterglemm einen 2:0-Auswärtssieg gefeiert. Nach einer torlosen ersten Halbzeit tüteten Thomas Taxer und Manuel Kendlbacher nach dem Seitenwechsel den Dreier ein.

Hüttschlag fuhr Pflichtsieg ein

In der ersten Halbzeit verbuchten die Hüttschlager nicht nur mehr Spielanteile sondern auch ein Chancenplus. Derweil zeigten sich die Glemmtaler in der Defensive vielbeinig und stemmten sich mit Mann und Maus gegen den drohenden Rückstand. Kurz vor der Pause hätte es entgegen dem bisherigen Spielverlauf beinahe das 1:0 für die Platzherren gegeben. Nach einem Konter war Alexander Kendler auf und davon, ballerte das Spielgerät im Eins-gegen-Eins mit Gäste-"Handsch" Andreas Aichhorn allerdings am Kasten vorbei.

Die Gäste aus dem Pongau erwischten einen Traumstart in Durchgang zwei. Wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff fasste sich Thomas Taxer nach Ballgewinn aus gut 25 Metern ein Herz und traf sehenswert zum 0:1 (49.). In der 62. Spielminute sorgte Manuel Kendlbacher per Kopf für die Vorentscheidung. Im Schlussakt ließen die Hüttschlager noch ein paar Gelegenheiten aus, bei den aufopferungsvoll fightenden Saalbach-Hinterglemmer schmolzen die Kräfte.

1. Klasse Süd: USC Raiffeisen Saalbach-Hinterglemm – USV Hüttschlag, 0:2 (0:0)

62 Manuel Kendlbacher 0:2

49 Thomas Taxer 0:1

