Joker Nagl schießt Zell zu Last-Minute-Sieg in Flachau

Details Sonntag, 20. August 2023 13:30

Der USC Flachau und der FC Zell am See haben sich in der 4. Runde der 1. Klasse Süd ein wahres Torfestival geliefert. Das bessere Ende war dabei für die Bergstädter vorgesehen. Leon Nagl traf zehn Minuten nach seiner Einwechslung zum späten 4:3-Sieg.

Zell staubte Sieg auf den letzten Metern ab

Die Flachauer starteten hungrig ins Duell mit dem Titelaspiranten Nummer eins. In der zehnten Spielminute durften die Pongauer erstmals zum Torjubel abdrehen, traf Abwehrmann Daniel Bachl nach einem Eckball zum 1:0. Die Führung der Platzherren war allerdings nur von kurzer Dauer - Arlind Haziri stellte schier postwendend auf 1:1 (12.). Und nachdem Flachau durch Roland Strobl (14.) neuerlich in Front gegangen war, holten die Zeller zum Turnaround aus: Erst drückte Martin Scherer zum 2:2 ab (32.), ehe Top-Torjäger Josip Brkic im Nachschlag der ersten Halbzeit das 2:3 glückte (45.+1).

Die neuerliche Antwort der Tortik-Bande sollte es zu Beginn der zweiten Halbzeit geben. Da netzte Ferdinand Stadler zum zwischenzeitlichen 3:3 ein (53.). Danach nahm eine Punkteteilung detailliertere Formen an. Bis, ja bis zum großen Auftritt von Joker Leon Nagl. In Minute 82 eingewechselt ballerte der Youngster in den Reihen der Blau-Gelben die Gäste in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum späten 4:3-Sieg.

1. Klasse Süd: USC Flachau – FC Zell am See, 3:4 (2:3)

92 Leon Nagl 3:4

53 Ferdinand Stadler 3:3

46 Josip Brkic 2:3

32 Martin Scherer 2:2

14 Roland Strobl 2:1

12 Arlind Haziri 1:1

10 Daniel Bachl 1:0

