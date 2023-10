Vor über 1000 Augenzeugen: Großarl fertigt Hüttschlag im Derby ab

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 15:28

Das Nachbarschaftsduell zwischen dem USV Großarl und dem USV Almsommer Hüttschlag spielte am gestrigen Samstag alle Stücke. Rein sportlich gesehen sollte es das bessere Ende für die heimischen Großarler geben, Thomas Rohrmoser und Hattrick-Schütze Christoph Diess für einen "historischen" 4:1-Derbyerfolg sorgen.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Großarler Führung "zum richtigen Zeitpunkt"

Großarl gegen Hüttschlag - ein Derby, das landesweit zweifellos seinesgleichen sucht. Beim ersten Direktvergleich in einem Pflichtspiel seit etwas mehr als acht Jahren war schon im Vorfeld alles für ein großes Fußballfest angerichtet gewesen. "Didi Ziesl war als Platzsprecher da, es gab eine riesige Tombola und der Matchball wurde per Tandemsprung eingeflogen", verriet ein merkbar beeindruckter Großarl-Trainer Hans-Peter Hettegger. Das prestigeträchtige Nachbarschaftsduell vor einer Wahnsinns-Kulisse von geschätzt 1200 Besuchern war - wie ein Derby in der Regel eben so ist - äußerst kampfbetont. Nachdem die Gäste aus Hüttschlag die erste Top-Chance verbucht hatten, ein Kopfball nur hauchzart am Tor vorbeigesegelt war, drückte Thomas Rohrmoser - ebenfalls mit Köpfchen - zur vielumjubelten 1:0-Führung ab (7.). "Zum richtigen Zeitpunkt. Wenn die Hüttschlager zuvor die Führung erzielt hätten, wäre das Spiel vermutlich ganz anders verlaufen", wusste Hettegger.

Diess mit zwei Geniestreichen

Trotz Rückstand blieb die Pichler-Elf ihrer Linie treu. "Sie haben in folgenden 15 Minuten ganz schön gedrückt", gab Hettegger zu. Jubeltrauben sollte es allerdings ausschließlich auf heimischer Seite geben. Im Finale der ersten Halbzeit chippte Christoph Diess die Murmel zum 2:0 ins Glück (40.), nur um kurz darauf - nicht weniger elegant - nachzulegen - 3:0 (45.+2).

Hüttschlag glückte nur der Ehrentreffer

Mit der komfortablen Drei-Tore-Führung im Rücken legten es die Großarler nach dem Pausentee etwas ruhiger an. "Wir haben mit einem Mittelfeldpressing etwas tiefer verteidigt und gewusst, dass wir noch zur ein oder anderen Torchance kommen werden", so Hettegger weiter. Tatsächlich: In der 85. Spielminute krönte Diess seine herausragende Leistung mit dem Hattrick. Wenig später sollte der gebeutelten Gastelf durch Manuel Kendlbacher zumindest der Ehrentreffer gelingen (87.). "Im Endeffekt war es nicht unser bestes Spiel. Es war sehr ausgeglichen. Wir waren einfach effektiver", fand Hettegger. Der 4:1-Sieg war übrigens der höchste Sieg, den es in einem Derby zwischen Großarl und Hüttschlag jemals gegeben hatte. "Historisch", grinste Hettegger.

