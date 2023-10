Punktelose Saalbacher luchsen Rauris einen Punkt ab

Details Montag, 09. Oktober 2023 09:54

Geht ja! Mit dem USC Saalbach-Hinterglemm hat auch das einzig noch ohne Saisonpunkt gebliebene Team im Salzburger Unterhaus angeschrieben. In einem spannenden und hartumkämpften Duell knöpften die Glemmtaler dem USK Rauris ein torloses Unentschieden ab.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Nachzügler Saalbach gab Lebenszeichen ab

"Es fühlte sich wie ein Sieg an", fiel Spielertrainer Maximilian Winkler und seinen Saalbachern ein Felsbrocken vom Herzen. Die Glemmtaler, die nach dem Abstieg aus der 2. Landesliga Süd in der neuen Spielklasse alle bisherigen Partien verloren hatten, durften in der 11. Runde zum ersten Mal jubeln. Im Heimspiel gegen den Vierten Rauris erreichte das Tabellenschlusslicht ein 0:0-Unentschieden und holte somit den ersten Saisonpunkt. "Dass es ausgerechnet gegen ein Top-4-Team geklappt hat, kam schon überraschend."

"Punkteteilung ging in Ordnung"

In einer unterm Strich chancenarmen Begegnung wurden die Saalbach-Hinterglemmer für ihre kämpferische Top-Leistung belohnt. "Ein Spiel machen zu müssen, bereitet uns immer Probleme", sagte Rauris-Sektionsleiter Daniel Mühlthaler. Die Gäste verbuchten zwar deutlich mehr Ballbesitz, wurden vor dem heimischen Gehäuse allerdings nur selten zwingend. "Zweimal hatten wir Glück, aber ich denke, gerade in unserer Situation brauchst du das auch", erinnerte sich Winkler an zwei brenzlige Situationen zurück. In Hälfte eins warf sich Schlussmann Dankl heldenhaft in einen Rauriser Schuss, im zweiten Durchgang kratzte Abwehrmann Breitfuss das Spielgerät per Kopf von der Linie. Auf der Gegenseite sollte ausschließlich Eberharter für Gefahr sorgen. Die Saalbacher Sturmspitze kam insgesamt zu drei guten Möglichkeiten - nutzen konnte er jedoch keine davon. "Summa summarum ging die Punkteteilung aus meiner Sicht in Ordnung. Die Mannschaft hat vom Anfang bis zum Schluss alles reingeworfen. Ich bin mega stolz", meinte ein überglücklicher Winkler. Dem konnte sich Mühlthaler nur anschließen: "Den einen Punkt haben sich die Saalbacher verdient."

