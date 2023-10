Wildgewordene Zeller drehen nach Pausenrückstand auf

Details Montag, 16. Oktober 2023 15:13

Der FC Zell am See hat das Gastspiel beim USC Mariapfarr summa summarum recht eindeutig für sich entscheiden können. Die Bergstädter, die zur Pause noch 0:2 hintengelegen waren, siegten dank einer Leistungssteigerung in Durchgang zwei am Ende mit 5:2.

Zell nach der Pause wie ausgewechselt

Zunächst sollte aus Sicht der heimischen Lungauer alles nach Plan laufen. Andreas Lasshofer nach einem Corner (7.) und Jakob Lerchner (16.) verwöhnten ihre Anhänger mit einer 2:0-Pausenführung.

Nach dem Seitenwechsel blieb kein Stein auf dem anderen. Sichtlich angestachelt vom Rückstand schalteten die Zeller auf den Vollsprintmodus um. Mit Erfolg: Josip Brkic (47.), Domagoj Galesic per Elfer (57.), die eingewechselten Furkan Kurt (68.) und Leon Nagl (75.) sowie Arlind Haziri (82.) sorgten nach einer gebrauchten ersten Halbzeit doch noch dafür, dass die Entacher-Jungs als Sieger vom Grün stolzierten.

1. Klasse Süd: USC Mariapfarr – FC Zell am See, 2:5 (2:0)

82 Arlind Haziri 2:5

75 Leon Nagl 2:4

68 Furkan Kurt 2:3

57 Domagoj Galesic 2:2

47 Josip Brkic 2:1

16 Jakob Lerchner 2:0

7 Andreas Lasshofer 1:0

