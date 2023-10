7:1! Herbstmeister Bruck stürmt die Radstädter Ennsfieldroad

Details Montag, 16. Oktober 2023 09:47

Der SK Bruck hat in der Rolle des Herbstmeisters einen Kantersieg gefeiert. Der Tabellenführer der 1. Klasse Süd setzte sich auswärts beim UFC Radstadt klar und deutlich mit 7:1 durch. Thomas Wildhölzl stach mit einem Hattrick heraus.

Spitzenreiter hatte in Radstadt eine Mordsgaudi

In der Vorwoche hatten die Brucker mit einem 4:0-Triumph über Annaberg den Herbstmeistertitel sichergestellt. Nun legte der frischgebackene Halbzeit-Champion einen drauf, demolierte Radstadt auswärts mit 7:1. Die Vorentscheidung an der Radstädter Ennsfieldroad fiel bereits in Durchgang eins: Walch (2.), Wildhölzl (20.) und Maahs (23.) machten mit den Pongauern kurzen Prozess. Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Deussen-Boys weiter gnadenlos. Wildhölzl (46.) und Maahs (53.) schnürten früh ihre Doppelpacks. Und nachdem der unterlegenen Heimelf durch Seebacher (55.) zumindest der Ehrentreffer geglückt war, sorgten Hattrick-Schütze Wildhölzl (76.) und Joker Meinzer (79.) für ein echtes Schützenfest.

Bruck vereinsamt an der Spitze

Der SK Bruck führt das Zwischenklassement der 1. Klasse Süd souverän an, liegt komfortable sieben Punkte vor dem Zweiten Zell. Zum Herbstkehraus bekommt es der Leader noch mit Rauris und Großarl sowie den beiden Kellerkindern FC Pinzgau 1b und St. Martin/L. zu tun.

