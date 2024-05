Zwölf-Tore-Spektakel: Großarl und Zell teilen sich die Punkte

Details Montag, 06. Mai 2024 09:56

Das Aufeinandertreffen zwischen dem USV Großarl und dem FC Zell am See werden die Beteiligten so schnell nicht mehr vergessen. Nach mehreren Wendungen trennten sich beide Mannschaften mit einem höchst kuriosen Ergebnis von 6:6. Großarls Armin Mahovic trumpfte mit einem Fünferpack auf.

Sieben-Tore-Gala in Hälfte eins, Mahovic traf vierfach

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als die Gäste aus Zell durch Domagoj Galesic bereits in der 11. Minute in Führung gingen. Dieses frühe Tor setzte den Ton für ein Spiel, das sich als torreich und spannend herausstellen sollte. Die Großarler ließen sich jedoch nicht beirren und antworteten prompt mit einem Doppelpack von Armin Mahovic in der 22. und 26. Minute, womit sie das Spiel zu ihren Gunsten drehten. Und nachdem Emrah Sahin (36.) und Erik Eibl (40.) den Spieß neuerlich umgedreht hatten, sorgte Quattropacker Mahovic (43., 45.) für Wendung Nummer drei.

Ein unerbittlicher Kampf bis zum Schlusspfiff

Die zweite Halbzeit hielt, was die erste versprochen hatte. Simon Lehner (64.) und Armin Mahovic (72.), der Spieler des Tages, sorgten gleich zweimal für einen heimischen Zwei-Tore-Vorsprung. Die Gäste, die durch den eingewechselten Furkan Kurt (67.) und Josip Brkic (78.) aber jeweils den Anschluss geschafft hatten, erzwangen in der Nachspielzeit die Punkteteilung, als Abwehrmann Yunus Kurt zum 6:6-Remis einnetzte (92.). Ein Ergebnis, das zeigt, wie unberechenbar und faszinierend Fußball sein kann. Beide Mannschaften verließen das Feld mit erhobenen Köpfen, wissend, dass sie Teil eines denkwürdigen Spiels waren, das noch lange in Erinnerung bleiben wird.

1. Klasse Süd: Großarl : Zell am See - 6:6 (4:3)

92 Yunus Kurt 6:6

78 Josip Brkic 6:5

72 Armin Mahovic 6:4

67 Furkan Kurt 5:4

64 Simon Lehner 5:3

45 Armin Mahovic 4:3

43 Armin Mahovic 3:3

40 Erik Eibl 2:3

36 Emrah Sahin 2:2

26 Armin Mahovic 2:1

22 Armin Mahovic 1:1

11 Domagoj Galesic 0:1

