Hinspielscharte ausgemerzt: Schwarzach erledigt Bad Hofgastein im Pongau-Derby

Details Montag, 30. Mai 2022 15:53

Die Ausgangslage hätte brisanter kaum sein können. Im Herbst hatte der SC Bad Hofgastein der verrückten Schwarzacher Siegesserie (elf volle Erfolge en suite) noch ein Ende gesetzt, dieses Mal konnte der SV Schwarzach das Pongauer Derby mit 2:0 für sich entscheiden. Beide Treffer erzielte ein bestens ausgeschlafener Alexander Huber.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Für Schwarzach stand viel auf dem Spiel

"Wir haben eigentlich sehr gut angefangen, in gewissen Phasen aber nervös gewirkt, da wir gewusst haben, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen müssen", erzählte Schwarzach-Dompteur Mario Krimbacher. Den ersten Treffer bekamen die 250 Zuseher nach exakt einer Viertelstunde zu Gesicht, als Huber nach einer herrlichen Kombination im Mittelfeld mit einem trockenen Abschluss ins lange Eck finalisierte (15.). Schwarzach ließ auch in der weiteren Folge nicht viel zu und hätte höchstselbst für ein weiteres Goal sorgen können: Zekonja tauchte brandgefährlich vor dem Gäste-Kasten auf, setzte das Kunstleder aus kurzer Distanz jedoch daneben.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Huber zwickte ein weiteres Mal zu

"Wir haben auch in der zweiten Halbzeit nichts anbrennen lassen, Bad Hofgastein war relativ harmlos", sagte Krimbacher, der allerdings wusste: "Ein 1:0 ist nicht komfortabel. Da kann immer etwas passieren." Dementsprechend erleichtert dürfte der heimische Coach in der 73. Minute gewesen sein: Huber wurde an der Strafraumgrenze freigespielt und zimmerte die Murmel mit viel Wums zum 2:0 unter die Latte. Einziger Wermutstropfen aus Sicht der Schwarzacher: Lintschinger (Knie) schied verletzt aus. "Es sieht nicht gut aus", seufzte Krimbacher.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Die Besten bei Schwarzach: Huber (LM), M. Klammer (LV)