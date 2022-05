Berndorf tauscht in Pfarrwerfen Rückstand gegen Sieg ein

Details Freitag, 27. Mai 2022 02:58

In der 27. Runde der 1. Landesliga konnte der USV 1960 Berndorf auswärts beim SC Pfarrwerfen einen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Triumph ummünzen. Mit Saisonerfolg Nummer 14 rückten die Flachgauer in der Tabelle auf Position fünf vor. Die Pfarrwerfner, derzeit Neunter, müssen indes um die tabellarische Einstelligkeit bangen.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Pattstellung zur Pause

Eine kampfbetonte Partie vor 150 Zuseher verlief anfangs ganz nach Wunsch der Pfarrwerfner, die nach einer gespielten Viertelstunde einen Berndorf-Fehler im Mittelfeld eiskalt auszunutzen wussten und sich in Person von Kirnbauer mit 1:0 in Front ballerten (15.). Die Gäste steckten allerdings nicht auf und kamen durch Moritz Strasser kurz vor dem Pausenpfiff zum 1:1-Ausgleich. Dessen abgerissene Flanke senkte sich hinter Heim-Handschuh Huttegger ins Tor (44.).

Berndorf-"Achter" Bernhard Rösslhuber avancierte zum Matchwinner

Die Berndorfer stellten zu Beginn des zweiten Durchgangs den bisherigen Spielverlauf total auf den Kopf. Bernhard Rösslhuber, dieses Mal auf der Acht agierend, blieb in der 55. Spielminute im Abschluss cool und stellte auf 1:2. "Danach hatten beide Mannschaften richtig gute Chancen", beäugte Herbert Kohlbacher, Berndorfs Sportlicher Leiter, einen offenen Schlagabtausch. Tore wollten an diesem Fußballnachmittag aber keine mehr fallen. Auch bei einer knusprigen Gelegenheit von Moritz Strasser nicht, der nur die Stange traf. Im Finish musste Gäste-Ersatzgoalie Philipp Strasser noch eine brandgefährliche Pfarrwerfen-Möglichkeit entschärfen, nachdem Wagner (Schlüsselbein), Berndorfs etatmäßige Nummer eins, zuvor verletzt ausgeschieden war. "Aufgrund der kämpferischen Leistung war der Sieg sicherlich verdient", fand Kohlbacher.

Die Besten bei Berndorf: Munter (IV), Baier (IV), P. Strasser (TW), B. Rösslhuber (OM)