Titelaspirant Henndorf strauchelt in St. Michael

Details Montag, 19. September 2022 16:06

Die Union Henndorf ist in der 8. Runde auswärts beim USK St. Michael nicht über ein 1:1-Unentschieden hinweggekommen. Nach einer lupenreinen ersten Halbzeit, in der sich die Grün-Weißen in Führung geballert hatten, waren es letztendlich aber die Lungauer, die dem Dreier wesentlich näher kamen.

Spielbestimmende Henndorfer schnappten sich die Pausenführung

Die Grün-Weißen gaben im Gastspiel beim Tabellenvorletzten aus St. Michael erwartungsgemäß vom Start weg den Ton an. "Die Henndorfer waren zwar feldüberlegen, aber nicht zwingend genug. Wir haben Emen und Hoffmann ganz gut im Griff gehabt", resümierte St. Michael-Trainer Gerald Payer. Kurz vor der Halbzeitpause schlug der Favorit dennoch zu: Der angesprochene Emen verwandelte einen Strafstoß zum 0:1 (38.).

St. Michael brachte Henndorfer an den Rand einer Niederlage

Die Lungauer kamen stark aus der Kabine. Nachdem zwei gute Ausgleichsmöglichkeiten vorerst ungenutzt geblieben waren, drückte Marktl in der 76. Minute zum verdienten 1:1 ab. Kurz darauf flog der gelbverwarnte Gäste-Akteur Pernsteiner mit der Ampelkarte vom Platz (85.). Die Schlussminuten gehörte ganz klar dem numerisch überlegenen St. Michael, das wie wild auf den Siegestreffer drückte. "Den hatten wir auch zwei, dreimal am Fuß", trauerte Payer summa summarum dem Punktemaximum nach. Nichtsdestotrotz war man im heimischen Lager aber auch über den einen Zähler glücklich. "Zumal wir vor dem Spiel ein Unentschieden ohne zu zögern genommen hätten."